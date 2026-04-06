MP राजकुमार रोत पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में आदिवासियों का प्रदर्शन, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार रोत के खिलाफ सदन में की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर आदिवासी समाज में भारी रोष है. बीएपी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत के नेतृत्व में आदिवासी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. वहीं, सांसद राजकुमार पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताते हुए गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की है.

देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद पर सदन में गई टिप्पणी के विरोध में बीएपी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत के नेतृत्व में बीएपी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और गृह मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया.

इस मौके पर बीएपी के नेताओं ने देश के गृह मंत्री पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सदन के भीतर राजकुमार रोत द्वारा नक्सलवाद के मुद्दे पर अपनी बात रखने के बाद, गृह मंत्री ने उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, न केवल सांसद का अपमान, बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. भारत आदिवासी पार्टी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे 'अमर्यादित' और 'धमकी भरा' करार दिया है.

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बीएपी के नेताओं का कहना है कि गृह मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और पूरे आदिवासी समाज को नक्सलवाद से जोड़ने का प्रयास किया है. सांसद राजकुमार रोत संसद में जल-जंगल-जमीन और संविधान की 5वीं व 6वीं अनुसूची को लागू करने की बात कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज दबाने के लिए 'नक्सलवाद का ठप्पा' लगाया गया.

इस बयान से देशभर के आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों में भारी रोष व्याप्त है. इधर प्रदर्शन के बाद बीएपी ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में बीएपी ने गृह मंत्री से नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफे की मांग की है. वहीं, इसके साथ ही गृह मंत्री द्वारा पूरे सदन के सामने राजकुमार रोत और आदिवासी समुदाय से माफी मांगने की मांग की है.

वहीं, बीएपी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई और माफी नहीं मांगी गई, तो आने वाले समय में पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा और आदिवासी समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा. कार्यकर्ताओं ने कहा कि आदिवासियों को नक्सलवाद से जोड़ना उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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