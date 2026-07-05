/डूंगरपुर में मारपीट और लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, महिला के वेश में छिपकर बैठे थे आरोपी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने गामड़ी अहाड़ा गांव में जीजा-साली के साथ हुई मारपीट और लूट की घटना का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है. आरोपी पुलिस से बचने के लिए जंगल में महिला का वेश धारण कर छिपे हुए थे.

जिले के सीमलवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक मदनलाल विश्नोई ने बताया कि 20 जून 2026 को परिवादी कैलाश मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 19 जून की रात करीब 8:30 से 9:00 बजे के बीच, जब उसका चचेरा भाई पीयूष अपनी साली के साथ मोटरसाइकिल से जगाबोर से नया तालाब लौट रहे थे.

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इस दौरान गामड़ी अहाड़ा गांव के पास अज्ञात युवकों ने उनका पीछा किया. आरोपियों ने उन्हें रोककर मारपीट की और उनके पास से मोबाइल, मोबाइल कवर और 500 रुपये लूट लिए. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. वहीं, थानाधिकारी कैलाश पंवार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. तकनीकी सहायता और मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की.

महिलाओं के वेश में छिपे हुए थे आरोपी

टीम ने रातापानी-कुडियागुंण के जंगल में दबिश दी, जहां आरोपी महिलाओं के वेश में छिपे हुए थे. पुलिस ने मौके से दो आरोपी कावा और टिंकू को गिरफ्तार किया. वहीं, एक बाल अपचारी को डिटेन किया. आरोपी कावा उर्फ कावालालाल रामसागड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ मारपीट के 5 मामले पहले से दर्ज हैं.

मोटरसाइकिल और एक धारदार चाकू बरामद

वहीं, इसके अलावा टिंकू के खिलाफ 3 और बाल अपचारी के खिलाफ भी 3 प्रकरण पूर्व में दर्ज है. पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक धारदार चाकू भी बरामद किया है.

पढ़िए डूंगरपुर की एक और खबर

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पाडवा गांव के पास एक तेज रफ़्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. दसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

जिले के सागवाड़ा थाने के एएसआई लक्ष्मीलाल ने बताया कि लापिया निवासी प्रकाश अपनी बहिन कर घर गया था. बाइक लेकर वापस अपने गांव लौट रहा था. इस दौरान पाडवा गांव के पास चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में प्रकाश को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों कार और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और उन्हें पाड़वा चौकी में खड़ा करवाया गया है. पुलिस ने शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द किया. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.