Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /डूंगरपुर में मारपीट और लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, महिला के वेश में छिपकर बैठे थे आरोपी

डूंगरपुर में मारपीट और लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, महिला के वेश में छिपकर बैठे थे आरोपी

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने गामड़ी अहाड़ा गांव में हुई लूट और मारपीट के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. दोनों जंगल में महिला का वेश में छिपे हुए थे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 05, 2026, 05:54 PM|Updated: Jul 05, 2026, 05:54 PM
डूंगरपुर में मारपीट और लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, महिला के वेश में छिपकर बैठे थे आरोपी
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने गामड़ी अहाड़ा गांव में जीजा-साली के साथ हुई मारपीट और लूट की घटना का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है. आरोपी पुलिस से बचने के लिए जंगल में महिला का वेश धारण कर छिपे हुए थे.

जिले के सीमलवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक मदनलाल विश्नोई ने बताया कि 20 जून 2026 को परिवादी कैलाश मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 19 जून की रात करीब 8:30 से 9:00 बजे के बीच, जब उसका चचेरा भाई पीयूष अपनी साली के साथ मोटरसाइकिल से जगाबोर से नया तालाब लौट रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान गामड़ी अहाड़ा गांव के पास अज्ञात युवकों ने उनका पीछा किया. आरोपियों ने उन्हें रोककर मारपीट की और उनके पास से मोबाइल, मोबाइल कवर और 500 रुपये लूट लिए. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. वहीं, थानाधिकारी कैलाश पंवार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. तकनीकी सहायता और मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की.

महिलाओं के वेश में छिपे हुए थे आरोपी

टीम ने रातापानी-कुडियागुंण के जंगल में दबिश दी, जहां आरोपी महिलाओं के वेश में छिपे हुए थे. पुलिस ने मौके से दो आरोपी कावा और टिंकू को गिरफ्तार किया. वहीं, एक बाल अपचारी को डिटेन किया. आरोपी कावा उर्फ कावालालाल रामसागड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ मारपीट के 5 मामले पहले से दर्ज हैं.

मोटरसाइकिल और एक धारदार चाकू बरामद

वहीं, इसके अलावा टिंकू के खिलाफ 3 और बाल अपचारी के खिलाफ भी 3 प्रकरण पूर्व में दर्ज है. पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक धारदार चाकू भी बरामद किया है.

पढ़िए डूंगरपुर की एक और खबर
डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पाडवा गांव के पास एक तेज रफ़्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. दसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

जिले के सागवाड़ा थाने के एएसआई लक्ष्मीलाल ने बताया कि लापिया निवासी प्रकाश अपनी बहिन कर घर गया था. बाइक लेकर वापस अपने गांव लौट रहा था. इस दौरान पाडवा गांव के पास चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में प्रकाश को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों कार और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और उन्हें पाड़वा चौकी में खड़ा करवाया गया है. पुलिस ने शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द किया. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

कोटा में युवक का अपहरण कर बेरहमी से की मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

धौलपुर-करौली हाईवे पर बड़ा हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 32 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

जैसलमेर में आसमान से बरसी आफत! होटल की छत से उड़ा सोलर प्लांट, मलबे में दबे दादा और दो मासूम पोते!

भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Gold Silver Price Today: सोने के दाम फिसले, चांदी नहीं बदली! पढ़ें जयपुर के सर्राफा बाजार से बड़ा अपडेट

PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात

सिरोही के हॉस्टल में बच्चों से यौन शोषण! ईमेल शिकायत से खुला बड़ा राज, अब जांच तेज

राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Monsoon Update: मानसून की पहली बारिश में भीगा जोधपुर, झुलसा देने वाली गर्मी से मिली राहत

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर की नई तारीख घोषित, लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

जोधपुर में एलडीसी परीक्षा शुरू, देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश

सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीकानेर पहुंचे अभिनेता अवतार गिल, बोले- शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने भी नहीं अपनाया शॉर्टकट

दूधिया सफेद, शाही चाल... अब बीकानेर के नुकरा घोड़े को मिलेगा दुनिया भर में वैज्ञानिक पहचान

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुटबाजी हावी, शेरनी तारा के शावक की मौत के बाद फिर विवादों में

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, सेना के वाहन और एम्बुलेंस की टक्कर में तीन की मौत

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

कोटा में मानसून की दमदार दस्तक, बारिश से खिल उठे खेत-खलिहान, किसानों में बढ़ा उत्साह

PM मोदी के रिफाइनरी उद्घाटन पर डोटासरा का हमला, बोले- BJP सरकार की गलत नीति के कारण 80 हजार करोड़ रुपए लगे

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

रेगिस्तान में हरियाली का महाकुंभ! 11 हजार खेजड़ी के पौधों ने रचा इतिहास, 363 महिलाओं की गूंज से गूंजा सुजानदेसर

जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 भाइयों की हुई मौत

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

बोलेरो से रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला, साइड देने के विवाद में मारपीट

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

चूरू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, चोरी का आरोप

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

TAGS:
Rajasthan Crime
dungarpur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डूंगरपुर में मारपीट और लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, महिला के वेश में छिपकर बैठे थे आरोपी
Rajasthan Crime
2
Rajasthan Weather
3
Alwar news
4
rajasthan politics
5
Jhunjhunu News