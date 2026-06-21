/Dungarpur News: 2 बहनों की तालाब में डूबने से मौत, बकरियां चराने के लिए थी गई

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मांडवा में 2 चचेरी बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. दोनों बहने बकरियां चराने के लिए गई थी. तालाब के एक गड्ढे में पानी देख दोनों नहाने उतर गई और डूबने से मौत हो गई.

घटना के बाद परिवारों में मातम है. वहीं, दोनों के शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार, मांडवा में काली बाई पैनोरमा के सामने तालाब पर घटना हुई.

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मांडवा निवासी 12 वर्षीय उषा कोटेड आठवीं कक्षा में पढ़ती थी, जबकि 12 वर्षीय नयना पुत्री दशरथ कोटेड सातवीं कक्षा में पढ़ती थी. दोनों चचेरी बहने आज रविवार को बकरियां चराने के लिए गई थी. तालाब के पास बकरियां चर रही थी.

गर्मी ज्यादा होने से वे दोनों तालाब के एक गड्ढे में भरे पानी में नहाने के लिए उतर गई. इस दौरान वे दोनों गड्ढे में डूब गई. इसे देख गांव का एक युवक दौड़कर आया और दोनों बच्चियों को बाहर निकाला. गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए.

दोनों को डूंगरपुर अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिवार में मातम पसर गया. पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इधर, बांसवाड़ा जिले के अरथूना थाना क्षेत्र के आजना गांव में बुधवार को एक युवक का अर्धनग्न शव तालाब में तैरता मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सुबह ग्रामीणों ने तालाब में शव तैरता देखा तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही अरथूना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से जाल डालकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया. शव किनारे लाए जाने पर उसकी पहचान आजना गांव निवासी कैलाश यादव के रूप में हुई. युवक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने से विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है. फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद गांव में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है. मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा.