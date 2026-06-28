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सागवाड़ा में स्कूली रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित बाहुबली कॉलोनी में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक ने धारदार चाकू से हमला कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. दोनों घायलों को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 28, 2026, 07:59 PM|Updated: Jun 28, 2026, 07:59 PM
सागवाड़ा में स्कूली रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला
Image Credit: file photoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाहुबली कॉलोनी में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. इस दौरान एक युवक ने धारदार चाकू से हमला कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायलों को तुरंत उपचार के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मामले के अनुसार, गामड़ा निवासी प्रार्थी कीर्ति कलाल को उसके फैजल नाम के एक व्यक्ति का फोन आया कि बाहुबली कॉलोनी में उसके चचेरे भाई गर्व कलाल के साथ कुछ लड़के मारपीट कर रहे हैं.

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आरोपी ने पीछे से मारा चाकू
सूचना मिलते ही कीर्ति कलाल अपने साथियों विश्वराज सिंह, जयेश सुथार और प्रिंस भाटिया के साथ मौके पर पहुंचा. वहां पीयूष गोस्वामी, राज गोस्वामी और विश्वास जोशी मिलकर गर्व कलाल के साथ झगड़ा कर रहे थे, जब कीर्ति और उसके साथियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी पीयूष गोस्वामी ने हाथ में लिए धारदार चाकू से गर्व कलाल के दाहिने हाथ की भुजा पर वार कर दिया. इसके बाद जब जयेश सुथार बीच में आया, तो आरोपी ने उसके पेट पर पीछे की तरफ चाकू घोंप दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया.

दो दिन पहले स्कूल में हुआ था विवाद
बताया जा रहा है कि घायल गर्व कलाल और पीयूष के बीच दो दिन पहले स्कूल में किसी बात को लेकर लड़ाई-झगड़ा हुआ था. इसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने आज योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और शोर-शराबा होने पर सभी आरोपी वहां से भाग निकले.

इसके बाद कीर्ति और उसके साथियों ने दोनों घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया. गंभीर चोट आने के कारण जयेश सुथार को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. प्रार्थी कीर्ति कलाल की ओर से सागवाड़ा पुलिस थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु लिखित शिकायत दी गई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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