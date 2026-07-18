/सागवाड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारी पर हमला, लाइन शिफ्ट करने के दौरान महिला ने जड़े थप्पड़

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के सेलोता गांव में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक लाइनमैन के साथ सरकारी कार्य के दौरान मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है.

पीड़ित लाइनमैन ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि पोल शिफ्ट करने के दौरान स्थानीय लोगों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि सरकारी काम में भी बाधा पहुंचाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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आरोपियों ने की गाली-गलौज

पीड़ित लाइनमैन ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि सहायक अभियंता के निर्देश पर सेलोता में नवीन पाटीदार के घर के पास बिजली का पोल शिफ्ट करने का आदेश मिला था. 10 जुलाई 2026 को जब लाइनमैन अपनी टीम कैलाश, दिनेश, रोहित, पुष्पेंद्र के साथ मौके पर पहुंचे और पोल शिफ्टिंग का कार्य शुरू किया, तो नवीन पाटीदार, केबलजी पाटीदार, रीता केबल और हंतोक पाटीदार वहां पहुंचे. आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए सरकारी काम रोकने की धमकी दी.

जान से मारने की धमकी

ओमप्रकाश ने जब समझाने की कोशिश की कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का काम है, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. शिकायत के अनुसार, रीता पाटीदार ने लकड़ी और डंडे से मारपीट की, जबकि अन्य आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इस हमले में ओमप्रकाश के शरीर, गाल, हाथ और पैर पर चोटें आईं. हमले और विरोध के चलते पोल शिफ्टिंग का कार्य पूरा नहीं हो सका.