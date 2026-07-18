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सागवाड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारी पर हमला, लाइन शिफ्ट करने के दौरान महिला ने जड़े थप्पड़

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के सेलोता गांव में बिजली का पोल शिफ्ट करने पहुंचे अजमेर विद्युत वितरण निगम (AVVNL) के लाइनमैन ओमप्रकाश मीणा के साथ कथित मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 18, 2026, 03:56 PM|Updated: Jul 18, 2026, 03:56 PM
सागवाड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारी पर हमला, लाइन शिफ्ट करने के दौरान महिला ने जड़े थप्पड़
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के सेलोता गांव में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक लाइनमैन के साथ सरकारी कार्य के दौरान मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है.

पीड़ित लाइनमैन ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि पोल शिफ्ट करने के दौरान स्थानीय लोगों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि सरकारी काम में भी बाधा पहुंचाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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आरोपियों ने की गाली-गलौज
पीड़ित लाइनमैन ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि सहायक अभियंता के निर्देश पर सेलोता में नवीन पाटीदार के घर के पास बिजली का पोल शिफ्ट करने का आदेश मिला था. 10 जुलाई 2026 को जब लाइनमैन अपनी टीम कैलाश, दिनेश, रोहित, पुष्पेंद्र के साथ मौके पर पहुंचे और पोल शिफ्टिंग का कार्य शुरू किया, तो नवीन पाटीदार, केबलजी पाटीदार, रीता केबल और हंतोक पाटीदार वहां पहुंचे. आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए सरकारी काम रोकने की धमकी दी.

जान से मारने की धमकी
ओमप्रकाश ने जब समझाने की कोशिश की कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का काम है, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. शिकायत के अनुसार, रीता पाटीदार ने लकड़ी और डंडे से मारपीट की, जबकि अन्य आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इस हमले में ओमप्रकाश के शरीर, गाल, हाथ और पैर पर चोटें आईं. हमले और विरोध के चलते पोल शिफ्टिंग का कार्य पूरा नहीं हो सका.

जांच में जुटी पुलिस
पीड़ित ने इस घटना की सूचना तुरंत सहायक अभियंता को फोन पर दी. घटना के बाद, पीड़ित ने मेडिकल रिपोर्ट और वीडियो सबूतों के साथ उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है. इधर, अधिकारियों के निर्देश पर पीड़ित ने सागवाड़ा थाने में आज मामला दर्ज करवाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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