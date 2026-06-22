/Dungarpur: साथी मजदूर की चाकू घोंपकर हत्या का मामला, तीसरे दिन हुआ शव का पोस्टमार्टम

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के रेटा गांव में कल हुई एक मजदूर की हत्या के मामले में आज तीसरे दिन परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

वहीं, परिजनों ने प्रशासन से मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग की है. इधर घर में घुसकर हुई वारदात को लेकर बीएपी के नेताओं ने डूंगरपुर जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं.

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मामले के अनुसार, मृतक सुखराम पुत्र सोना आमालिया, निवासी रेटा जुड़ा, और आरोपी विश्राम पुत्र मोतीलाल आहारी दोनों गुजरात में एक साथ मजदूरी का काम करते थे. करीब डेढ़ महीने पहले गुजरात में ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद दोनों अपने गांव लौट आए. गांव आने के बाद भी उनका यह विवाद शांत नहीं हुआ और दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई.

20 जून को इलाज के दौरान हुई थी मौत

इसी रंजिश के चलते आरोपी विश्राम ने 19 जून को तैश में आकर सुखराम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया ओर 20 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों ने आर्थिक सहायता व मृतक के आश्रित को नौकरी देने की मांग के चलते पोस्टमार्टम नहीं करवाया, जिसके चलते दो दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया. इधर आज फिर पुलिस प्रशसान ने परिजनों से समझाइश की.

वहीं, सरकार से नियमानुसार सहायता दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. इधर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

आंदोलन की दी चेतावनी

मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इधर मोर्चरी पर मौजूद बीएपी के नेता कांतिलाल रोत ने घर में घुसकर हुई वारदात पर जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए है. साथ ही समय पर मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

