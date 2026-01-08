Zee Rajasthan
Dungarpur: ससुराल गए युवक का 5 दिन बाद तालाब में मिला शव, पिता बोले- मारकर फेंक दिया बेटा

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बारेला तालाब में एक युवक का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि युवक अपने ससुराल गया था. 

Published: Jan 08, 2026, 08:09 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 08:09 PM IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के निठाउवा थाना क्षेत्र के बारेला तालाब में एक युवक का शव मिला है. युवक अपने ससुराल गया था, जहां पत्नी से झगड़े के बाद वह निकल गया था. 5 दिन बाद शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई. वहीं, परिजनों ने मारकर शव फेंकने के आरोप लगाए, जिस पर पुलिस जांच कर रही है.

निठाउवा थानाधिकारी घनश्याम ने बताया कि बिजुला निवासी कचरू कनिपा की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. इसमें बताया कि 3 जनवरी को उसका बेटा कालूराम कनिपा (24) अपने ससुराल साबला गया था लेकिन ससुराल के सभी लोग बेणेश्वर धाम के पास डेरा डालकर रहने का पता लगने पर वह डेरे में पहुंच गया. डेरे में पत्नी के साथ कुछ बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिस पर कालूराम घर से निकल गया लेकिन वह अपने घर भी नहीं पहुंचा.

परिवार के लोग उसकी खोजबीन करने लगे लेकिन पता नहीं लगा, जिस पर पिता ने गुमशुदगी दर्ज करवाई. इस दौरान बारेला तालाब में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. शव को बाहर निकालने के बाद युवक की पहचान कालूराम कनिपा के रूप में की गई.

शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. पिता कचरू कनिपा ने बेटे कालूराम को मारकर शव फेंकने के आरोप लगाए, जिस पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

वहीं, डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने कतीसोर गांव के कटकेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी की वारदात का आज खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

जिले की आसपुर थाना पुलिस के अनुसार कटकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने 25 नवंबर को एक रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि 24 नवंबर की रात को वह मंदिर बंद करके गया था. रात को 11 बजे सूचना मिली थी कि कुछ चोर मंदिर में घुस गए है, जिस पर वह मौके पर पहुंचा तो लोगों की भीड़ जमा थी.

वहीं, एक चोर लोगों के आ जाने से भागते समय नीचे गिरने से घायल अवस्था में पड़ा था और उसकी मौत हो गई थी. उसके अन्य साथी सामान लेकर फरार हो गए थे. इधर चोरों की एक बाइक भी मौके पर छूट गई थी. पुलिस ने पुजारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. पुलिस ने अलग-अलग टीमो का गठन किया.

पुलिस ने मुखबिर तंत्र के जरिए सफलता हासिल करते हुए सलूम्बर निवासी चंदू कीर को डिटेन किया. इधर पुलिस पूछताछ में आरोपी चंदू ने मंदिर में अपने साथियो के साथ चोरी की वारदात को करना कबूल किया. वहीं, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मंदिर से चुराया गया सामान भी बरामद किया. पुलिस आरोपी से पूछताछ करने के साथ उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

