/Dungarpur: युवक ने घर में की आत्महत्या , 7 जुलाई को ही मुंबई से था लौटा

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के जेठाना गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक कल सुबह ही मुंबई से अपने घर आया था और रात को खाना खाकर सोया था.

वहीं, सुबह उसका शव घर में लटका हुआ मिला है. आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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मुंबई में करता था काम

जिले की सागवाडा थाना पुलिस के अनुसार जेठाना निवासी वासु कटारा ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसका 22 वर्षीय बेटा सुनील कटारा मुंबई में एक चाय की थड़ी पर काम करता था. वह 7 जुलाई 2026 की सुबह ही अपने घर जेठाना लौटा था. शाम को सबने साथ खाना खाया और रात करीब 8:00 बजे सुनील अपने कमरे में सोने चला गया. सुबह जब परिजनों ने उसे आवाज दी और कोई जवाब नहीं मिला, तो कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा गया.

फिलहाल पुलिस कर रही जांच

अंदर सुनील का शव पंखे से फंदे पर लटका हुआ मिला. परिजन तुरंत उसे उतारकर सागवाड़ा के जनरल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को सागवाडा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चौरासी में किसान की खेत में मौत

इधर, डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के खरवर खुनियां गांव में खेत पर जाते समय एक किसान अचानक नीचे गिरकर बेहोश हो गया, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जिले के चौरासी थाने के एएसआई ईश्वरलाल ने बताया कि खरवर खुनियां निवासी शांतिलाल ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटे लक्ष्मण घर के पास ही खेत की ओर जा रहा था. इस दौरान अचानक वह नीचे गया. नीचे गिरने से उन्हें सिर में गंभीर चोट आई और वे बेहोश हो गया.

परिजनों और ग्रामीणों द्वारा उन्हें निजी वाहन से तुरंत डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान लक्ष्मण की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.