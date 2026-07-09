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Dungarpur: मारपीट के 4 महीने बाद युवक की मौत, साले और साढ़ू पर गंभीर आरोप

डूंगरपुर जिले के ढूंढरिया गांव में चार महीने पहले मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए युवक दिलीप डामोर की इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोप है कि 1 मार्च को ससुराल में विवाद के बाद उसके साले और साढ़ू ने पहले रास्ते में और फिर घर पर उसके साथ मारपीट की. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 09, 2026, 08:12 PM|Updated: Jul 09, 2026, 08:12 PM
Dungarpur: मारपीट के 4 महीने बाद युवक की मौत, साले और साढ़ू पर गंभीर आरोप
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कुंआ थाना क्षेत्र ढूंढरिया गांव में चार महीने पहले मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक का में इलाज चल रहा था. शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस अब घटना को लेकर जांच कर रही है.

जिले के कुंआ थाने की एएसआई मंजुला ने बताया कि ढूंढरिया गांव निवासी राजेश डामोर ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई दिलीप 1 मार्च को अहमदाबाद से अपने ससुराल अंबाड़ा आया था. उसी शाम किसी बात को लेकर उसका अपने साले बाबू और साढ़ू प्रकाश से विवाद हो गया.

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लात-घूंसों से मारपीट
आरोप है कि दोनों ने पहले रास्ते में रोककर दिलीप के साथ लात-घूंसों से मारपीट की और बाद में ससुराल में भी उसके साथ मारपीट की. इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोशी की हालत में पहुंच गया.

परिजनों ने पहले निजी अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उसे गुजरात के मोडासा और बाद में उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान कुछ दिन पहले दिलीप ने होश में आने पर अपने भाई और परिवार को पूरी घटना बताई थी.

तबीयत बिगड़ने पर हुई मौत
इधर गुरुवार को दिलीप की तबीयत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़िए डूंगरपुर की एक और खबर
डूंगरपुर जिले के कोतवाली थानांतर्गत डूंगरपुर शहर के नवाडेरा में दो बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में एक बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका चचेरा भाई व दोस्त घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

जिले के कोतवाली थाने के महेश कुमार ने बताया कि आसेला निवासी दिनेश रोत ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा ललित, उसका चचेरा भाई अरविंद व उसका दोस्त आशीष तीनो बाइक से माड़ा गामड़ी से आसेला गांव आ रहे थे.

इलाज के दौरान ललित की मौत

इस दौरान डूंगरपुर शहर के नवाडेरा में पीछे से आई एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में ललित, अरविंद व आशीष तीनो गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

इधर इलाज के दौरान ललित की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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