/Dungarpur: ससुराल जाते हुए युवक की हुई मौत, 2 मासूम बच्चों से सिर से उठा पिता का साया

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के भादर डूंगरा फला में एक पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, युवक की मौत के बाद उसके दो बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है. मामले के अनुसार, भीलवा पंचेला निवासी दशरथ पुत्र भगवान लाल रोत बाइक लेकर अपने ससुराल बांसिया जा रहा था. इसी दौरान डुंगरा फला के पास सामने से आ रही एक पिकअप से उसकी बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे में दशरथ के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी विनोद कटारा मौके पर पहुंचे तथा पुलिस को सूचना दी. सूचना पर एएसआई महिपाल सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जबकि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन को धंबोला थाना परिसर में खड़ा करवाया गया. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और ससुराल पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए. युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. मृतक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है. दोनों मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से गांव में भी शोक की लहर है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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डूंगरपुर शहर के लक्ष्मी नगर इलाके में अचानक आए हाईवोल्टेज ने जमकर तबाही मचाई. बिजली के तेज उतार-चढ़ाव के कारण क्षेत्र के करीब 15 घरों में लाखों रुपये के बिजली उपकरण पल भर में फुंक गए. इस घटना से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं.

लक्ष्मी नगर के निवासियों ने बताया कि अचानक वोल्टेज में भारी उछाल आया, जिसके बाद घरों से उपकरण जलने की बदबू और चिंगारियां निकलने लगीं. इस हादसे में 15 के करीब घरों में लगे कूलर, पंखे, फ्रिज, पानी की मोटर, एलसीडी टीवी और आर.ओ. मशीनें पूरी तरह जल गई. अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

भीषण गर्मी के इस दौर में पंखे-कूलर और फ्रिज जल जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पीड़ित स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर बिजली विभाग को पहले भी कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी जा चुकी हैं.

कॉलोनी के ऊपर से गुजरने वाले ढीले तारों और ट्रांसफार्मर की खराबी को लेकर कई बार ध्यान आकर्षित कराया गया था, लेकिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

अगर बिजली विभाग समय रहते हमारी शिकायतों पर कार्रवाई करता और मेंटेनेंस का काम सही तरीके से होता तो आज हमें यह आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ता. इस भीषण गर्मी में अब हमारे सामने पानी और हवा का संकट खड़ा हो गया है. घटना के बाद से ही स्थानीय नागरिकों में डिस्कॉम प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है.

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