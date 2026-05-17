Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /Dungarpur: ससुराल जाते हुए युवक की हुई मौत, 2 मासूम बच्चों से सिर से उठा पिता का साया

Dungarpur: ससुराल जाते हुए युवक की हुई मौत, 2 मासूम बच्चों से सिर से उठा पिता का साया

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक दशरथ रोत की मौत हो गई, जो बाइक से ससुराल जा रहा था तभी सामने से आ रही पिकअप से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 17, 2026, 03:50 PM|Updated: May 17, 2026, 03:50 PM
Dungarpur: ससुराल जाते हुए युवक की हुई मौत, 2 मासूम बच्चों से सिर से उठा पिता का साया
Image Credit: AI IMAGE

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के भादर डूंगरा फला में एक पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, युवक की मौत के बाद उसके दो बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है.
मामले के अनुसार, भीलवा पंचेला निवासी दशरथ पुत्र भगवान लाल रोत बाइक लेकर अपने ससुराल बांसिया जा रहा था. इसी दौरान डुंगरा फला के पास सामने से आ रही एक पिकअप से उसकी बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे में दशरथ के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी विनोद कटारा मौके पर पहुंचे तथा पुलिस को सूचना दी. सूचना पर एएसआई महिपाल सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जबकि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन को धंबोला थाना परिसर में खड़ा करवाया गया.
हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और ससुराल पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए. युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. मृतक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है. दोनों मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से गांव में भी शोक की लहर है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़िए डूंगरपुर की एक और खबर
डूंगरपुर शहर के लक्ष्मी नगर इलाके में अचानक आए हाईवोल्टेज ने जमकर तबाही मचाई. बिजली के तेज उतार-चढ़ाव के कारण क्षेत्र के करीब 15 घरों में लाखों रुपये के बिजली उपकरण पल भर में फुंक गए. इस घटना से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं.
लक्ष्मी नगर के निवासियों ने बताया कि अचानक वोल्टेज में भारी उछाल आया, जिसके बाद घरों से उपकरण जलने की बदबू और चिंगारियां निकलने लगीं. इस हादसे में 15 के करीब घरों में लगे कूलर, पंखे, फ्रिज, पानी की मोटर, एलसीडी टीवी और आर.ओ. मशीनें पूरी तरह जल गई. अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.
भीषण गर्मी के इस दौर में पंखे-कूलर और फ्रिज जल जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पीड़ित स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर बिजली विभाग को पहले भी कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी जा चुकी हैं.
कॉलोनी के ऊपर से गुजरने वाले ढीले तारों और ट्रांसफार्मर की खराबी को लेकर कई बार ध्यान आकर्षित कराया गया था, लेकिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.
अगर बिजली विभाग समय रहते हमारी शिकायतों पर कार्रवाई करता और मेंटेनेंस का काम सही तरीके से होता तो आज हमें यह आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ता. इस भीषण गर्मी में अब हमारे सामने पानी और हवा का संकट खड़ा हो गया है. घटना के बाद से ही स्थानीय नागरिकों में डिस्कॉम प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source
यह भी पढ़ें:घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

ट्रेंडिंग न्यूज़

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफे के घर में घुसकर परिवार को पीटा, बंदूक की नोक पर घर में डाली डकैती, लाखों को सोना लूटा

राजस्थान में 'नौतपा' का महा-अलर्ट: सूर्य देव बदल रहे घर, 25 मई से उबलेगी मरुधरा, ज्योतिषाचार्य की बड़ी चेतावनी!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सस्ता हुआ सोना-चांदी, राजस्थान में उल्टे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

नागौर में भीषण सड़क हादसा, ईको कार और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

कीमतें बढ़ने के बाद जानिए राजस्थान में कहां किस रेट पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें हर शहर का भाव

घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक मारवाड़ी हरी मिर्च के टिपोरे, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे फैन

पहले पी शराब फिर अलवर की सड़कों पर काटा उधम, नशे में गाड़ी दौड़ाने पर इस पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को को लेकर जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, जानें किसको ठहराया जिम्मेदार?

Rajasthan News: जयपुर बना उत्तर भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर हब, दिल्ली-NCR भी पीछे!

नाकाबंदी देख भागी संदिग्ध गाड़ी, पीछा करते समय झुंझुनूं में पुलिस वाहन पेड़ से टकराया, चालक भींवाराम की मौत, SHO गंभीर

Tags:
Dungarpur news
rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

churu news
2

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

jodhpur news
3

Banswara: 2 रुपये का सिक्का निगलने से मासूम की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही परेशानी

bansawara news
4

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की हो रही 'पिटाई'! केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला

Rajasthan politics news
5

कोटा में किडनी फेल होने से एक और प्रसूता की मौत, अब तक 5 महिलाओं ने तोड़ा दम

kota news