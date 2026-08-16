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Dungarpur: आग-बर्फ और कीचड़ के बीच दौड़े युवा, सेना जैसी ट्रेनिंग में दिखाया गजब का दमखम

डूंगरपुर में 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 'युवा शंखनाद महोत्सव' आयोजित किया गया, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया. शहीद पार्क से शुरू हुए आयोजन में युवाओं ने लकड़ी पर दौड़ने, पानी, आग, बर्फ और कीचड़ जैसी चुनौतीपूर्ण बाधाओं को पार किया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 16, 2026, 03:26 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 03:26 PM IST
Dungarpur: आग-बर्फ और कीचड़ के बीच दौड़े युवा, सेना जैसी ट्रेनिंग में दिखाया गजब का दमखम
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आज रविवार को युवा शंखनाद महोत्सव का आयोजन हुआ. हजारों कि संख्या में युवाओं ने अपने शौर्य ओर साहस का प्रदर्शन किया. युवाओं को देश आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया.

युवाओं ने पानी, बर्फ ओर अग्नि दरिया जैसी बाधाओं से होकर गुजरे तो कई युवा पाइप, टायर के बीच रेंगकर निकले. हर बाधा को पार कर कुश्ती में भी दमखम दिखाया. इन कारनामों के बाद युवाओं की मोबाइल से दूर रहकर शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर देने के लिए प्रेरित किया गया.

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युवा शंखनाद महोत्सव की शुरुआत

युवा शंखनाद महोत्सव की शुरुआत भारत माता के जयकारों के साथ हुई. शहीद पार्क पर हजारों की संख्या में युवा जुटे. युवाओं को आगे बढ़ने और देश को अलग-अलग चुनौतियों से निपटने के लिए आने वाली बाधाओं के बारे में बताया. वहीं, इससे निपटने के लिए तैयारी की जानकारी भी दी गई.

इसके बाद युवाओं की टोलियां आगे बढ़ी. गिरल कॉलेज ग्राउंड में पहली बढ़ा लकड़ियों पर चलने के साथ ही. युवा 2 से 3 इंच की चौड़ी लकड़ी के ऊपर चलकर ओर दौड़कर गुजरे. इसके बाद एक एक बाधा को पार करते हुए पास के एसबीपी कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे. युवा जोश ओर होश के साथ पानी का दरिया, अग्नि दरिया, कीचड़ से भरा दरिया, हिम मार्ग से होकर गुजरे. इसमें युवाओं को आग की लपटों के बीच, बर्फ की ठंडी सिल्लियों, कीचड़ के बीच से होकर गुजरे.

इसके बाद जिग जैक, पत्थर रेलिंग पर दौड़कर, खाई जंप, अंधेरी गुफा जैसी बाधाएं पार की. इसके बाद युवाओं को सेना की तैयारी से जुड़ी पाइप ओर टायर के बीच रेंगकर घुटने और कोहनी के बल निकलने की ट्रेनिंग दी गई. युवाओं ने भारत माता के जयकारों के साथ कुश्ती में भी दमखम दिखाया. इसमें गोरखा रेजिमेंट ओर डोगरा रेजीमेंट में युवाओं की दो टोलिया बनाकर शौर्य प्रदर्शन किया.

शारीरिक के साथ मानसिक विकास

इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विकासराज, मुख्य अतिथि विनोद प्रजापत, जिला संघ चालक योगेंद्र शर्मा ने यूवा शंखनाद के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि आज का युवा मोबाइल ओर टीवी से चिपक गया है. इससे शारीरिक और मानसिक विकास सिमट गया है. इसे विकसित करने के लिए युवाओं को खेल ओर प्रदर्शन पर जोर देना होगा. मोबाइल से दूर रहकर शारीरिक के साथ मानसिक विकास संभव है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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