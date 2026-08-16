/Dungarpur: आग-बर्फ और कीचड़ के बीच दौड़े युवा, सेना जैसी ट्रेनिंग में दिखाया गजब का दमखम

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आज रविवार को युवा शंखनाद महोत्सव का आयोजन हुआ. हजारों कि संख्या में युवाओं ने अपने शौर्य ओर साहस का प्रदर्शन किया. युवाओं को देश आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया.
युवाओं ने पानी, बर्फ ओर अग्नि दरिया जैसी बाधाओं से होकर गुजरे तो कई युवा पाइप, टायर के बीच रेंगकर निकले. हर बाधा को पार कर कुश्ती में भी दमखम दिखाया. इन कारनामों के बाद युवाओं की मोबाइल से दूर रहकर शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर देने के लिए प्रेरित किया गया.
युवा शंखनाद महोत्सव की शुरुआत
युवा शंखनाद महोत्सव की शुरुआत भारत माता के जयकारों के साथ हुई. शहीद पार्क पर हजारों की संख्या में युवा जुटे. युवाओं को आगे बढ़ने और देश को अलग-अलग चुनौतियों से निपटने के लिए आने वाली बाधाओं के बारे में बताया. वहीं, इससे निपटने के लिए तैयारी की जानकारी भी दी गई.
इसके बाद युवाओं की टोलियां आगे बढ़ी. गिरल कॉलेज ग्राउंड में पहली बढ़ा लकड़ियों पर चलने के साथ ही. युवा 2 से 3 इंच की चौड़ी लकड़ी के ऊपर चलकर ओर दौड़कर गुजरे. इसके बाद एक एक बाधा को पार करते हुए पास के एसबीपी कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे. युवा जोश ओर होश के साथ पानी का दरिया, अग्नि दरिया, कीचड़ से भरा दरिया, हिम मार्ग से होकर गुजरे. इसमें युवाओं को आग की लपटों के बीच, बर्फ की ठंडी सिल्लियों, कीचड़ के बीच से होकर गुजरे.
इसके बाद जिग जैक, पत्थर रेलिंग पर दौड़कर, खाई जंप, अंधेरी गुफा जैसी बाधाएं पार की. इसके बाद युवाओं को सेना की तैयारी से जुड़ी पाइप ओर टायर के बीच रेंगकर घुटने और कोहनी के बल निकलने की ट्रेनिंग दी गई. युवाओं ने भारत माता के जयकारों के साथ कुश्ती में भी दमखम दिखाया. इसमें गोरखा रेजिमेंट ओर डोगरा रेजीमेंट में युवाओं की दो टोलिया बनाकर शौर्य प्रदर्शन किया.
शारीरिक के साथ मानसिक विकास
इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विकासराज, मुख्य अतिथि विनोद प्रजापत, जिला संघ चालक योगेंद्र शर्मा ने यूवा शंखनाद के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि आज का युवा मोबाइल ओर टीवी से चिपक गया है. इससे शारीरिक और मानसिक विकास सिमट गया है. इसे विकसित करने के लिए युवाओं को खेल ओर प्रदर्शन पर जोर देना होगा. मोबाइल से दूर रहकर शारीरिक के साथ मानसिक विकास संभव है.
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