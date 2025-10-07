Zee Rajasthan
Dungarpur: NH-48 पर 3-4 बार पलटने के बाद ट्रक से टकराई लग्जरी कार, बिजनेसमैन की हुई मौत

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले  NH-48 पर एक लग्जरी कार 3 से 4 बार पलटी और उसके बाद दूसरी लेन में चल रहे ट्रक से टकराई. इस हादसे में बिजनेसमैन की दर्दनाक मौत हो गई. 

Published: Oct 07, 2025, 03:08 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 03:08 PM IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बरोठी के पास बाइक चालक को बचाने के चक्कर में एक लग्जरी कार 3 से 4 बार पलट गई. कार डिवाइडर को तोड़कर दूसरी लेन में चल रहे ट्रक से टकरा गई. हादसे में कार सवार अहमदाबाद के बिजनेसमैन की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया है.

डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने के एएसआई लालशंकर ने बताया कि अहमदाबाद निवासी करण पुत्र गोपाल भाई देसाई की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. इसमें बताया कि उसका दोस्त अश्विन सिंह पुत्र सत्यदेव ठाकुर गुजरात में ऑनलाइन जिम इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस करते हैं.

अश्विन अपने साथी रवि पुत्र अविनाश भाई के साथ अपनी कार लेकर उदयपुर में एक बिजनेस मीटिंग में आए थे. सोमवार रात के समय के कार लेकर वापस अहमदाबाद जा रहे थे. नेशनल हाइवे 48 पर बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बरोठी के पास रात 2.15 बजे एक बाइक चालक अचानक से कार के सामने आ गया. उसे बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाते ही कार बेकाबू हो गई.

कार 3 से 4 बार पलटते हुए डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में चल रहे ट्रक से टकराकर सर्विस रोड पर पलट गया. हादसे में अश्विन भाई के सिर, हाथ पैर ओर शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई और लहूलुहान हो गए. दोनों को गंभीर हालत में पहले बिछीवाड़ा फिर डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. इलाज के दौरान अश्विन भाई की दर्दनाक मौत हो गई.

इसके बाद शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया जबकि घायल अविनाश भाई को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया. पुलिस ने एक्सीडेंट केस दर्ज करने के बाद शव परिजनों को सुपूर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

इसके बाद शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया जबकि घायल अविनाश भाई को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया. पुलिस ने एक्सीडेंट केस दर्ज करने के बाद शव परिजनों को सुपूर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

