Dungarpur: NH-48 पर शराबी ड्राइवर ने किया पुलिस विभाग की गाड़ी पर पथराव, लहराई तलवार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर परिवहन विभाग के चेक प्वाइंट पर एक शराबी टैंकर चालक ने हंगामा कर दिया. शराब के नशे में टैंकर को हाइवे पर खड़ा होकर तलवार लहराने लगा.

इस दौरान परिवेश विभाग के दस्ते ओर मौके पर पहुंची बिछीवाड़ा थाना पुलिस पर भी पथराव किया. इससे आरटीओ इंस्पेक्टर की गाड़ी के कांच फूट गए. वहीं, मौके से आरटीओ टीम ओर पुलिस को भागना पड़ा. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. घटना के कुछ देर बाद पुलिस ने शराबी टैंकर चालक को रतनपुर बॉर्डर से पहले पकड़ लिया.

शराबी ड्राइवर ने किया हंगामा

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जिले के परिवहन निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कल बुधवार को वे नेशनल हाईवे 48 पर गुजरात की सीमा से 10 किलोमीटर पहले गाड़ियों की जांच कर रहे थे. इस दौरान उदयपुर की ओर से एक टैंकर आया. शराब के नशे में ड्राइवर ने टैंकर को बीच सड़क पर ही खड़ा कर हंगामा करने लगा.

हाइवे पर लगाया जाम

इसके बाद वह तलवार लेकर नीचे उतरा. इससे हाइवे पर जाम लग गया. हंगामे को देखते हुए बिछीवाड़ा थाने से पुलिस को मौके पर बुलाया गया लेकिन ड्राइवर के साथ ही अन्य लोग भी पुलिस ओर आरटीओ इंस्पेक्टर की गाड़ी के पीछे भागते हुए पत्थर मारने लगे.

सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ वीडियो

इससे आरटीओ इंस्पेक्टर की गाड़ी के कांच भी फूट गए. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. इधर कुछ देर बाद बिछीवाड़ा थाने से अतिरिक्त पुलिस टीम के साथ वापस मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक टैंकर लेकर ड्राइवर चला गया था, जिसका पुलिस ओर आरटीओ टीम ने पीछा करते हुए रतनपुर बॉर्डर से पहले पकड़ लिया.

इसके बाद बिछीवाड़ा थाने लेकर आए. आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह की ओर से बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें तलवार लहराकर डराने, पथराव कर गाड़ी के कांच फोड़ने ओर राजकार्य बाधा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-