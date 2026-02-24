डूंगरपुर NH-48 पर 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, मुख्य सदस्य हुआ फरार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एनएच-48 पर आमझरा के पास डकैती की योजना बनाते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. अंधेरे का फायदा उठाकर गिरोह का एक मुख्य सदस्य मौके से फरार होने में सफल रहा. पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से धारदार हथियार व 2 बाइक भी जब्त की है.

वहीं, पूछताछ में बदमाशों ने डूंगरपुर, उदयपुर व बांसवाडा में लूट, चोरी और डकैती की 6 वारदातें करना कबूल किया है. वहीं, बदमाशों के खिलाफ डूंगरपुर जिले के साथ अन्य जिलों में 38 प्रकरण दर्ज हैं.

बड़ी डकैती को अंजाम

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने के सीआई कैलाश सोनी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवे पर स्थित एक होटल के पास कुछ बदमाश हथियारों से लैस होकर बड़ी डकैती को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिछीवाड़ा थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की. पुलिस ने जब दबिश दी, तो मौके पर बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे. पुलिस ने घेरा डालकर चार आरोपियों को पकड़ लिया. वहीं, एक बदमाश अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गया.

तलवार, फरसा, भाला और मिर्च पाउडर बरामद

तलाशी के दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से तलवार, फरसा, भाला और मिर्च पाउडर के पैकेट बरामद हुए हैं. साथ ही मौके से दो पावर बाइक भी जब्त की गई हैं. पुलिस ने मौके से उदयपुर निवासी सुनील बरंडा, चुन्नीलाल उर्फ सुनील, डूंगरपुर निवासी संजय और रमेश उर्फ पीके को गिरफ्तार किया.

तलाशी में जुटी पुलिस

वहीं, मुख्य आरोपी पेंद्र उर्फ पप्पू, निवासी बिजुडा, पुलिस को चकमा देकर पहाड़ियों और झाड़ियों का फायदा उठाते हुए भाग निकला. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. इधर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में आरोपियों ने डूंगरपुर में एनएच-48 पर एक डकैती, उदयपुर के पहाड़ा थाना क्षेत्र में एक चोरी, ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक चेन स्नेचिंग, सविना में दो बाइक चोरी, बांसवाडा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चेन स्नेचिंग की वारदात को कबूल किया है.

वही इसके साथ आरोपियों के खिलाफ डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाडा में चोरी, नकबजनी, डकैती और लूट के 38 अलग-अलग प्रकरण दर्ज हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-