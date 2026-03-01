Dungarpur: NH-48 पर फिर दहशत! चलती कार पर पथराव, बच्ची के सिर में लगे टांके

Dungarpur Stone Pelting On NH-48: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नेशनल हाईवे-48 पर एक बार फिर 'पत्थरबाजों' का आतंक देखने को मिला है. बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक चलती इनोवा कार को निशाना बनाया. इस कायराना हमले में कार में सवार एक मासूम बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

बिछीवाड़ा थाने से महज 1 किमी दूर हमला

घटना उस वक्त हुई जब शहर के कोतवाली लालपुरा निवासी मोहम्मद रैहान अपने परिवार के साथ गुजरात के मोडासा से निजी कार्य निपटाकर डूंगरपुर लौट रहे थे.बता दें कि रात के सन्नाटे में बिछीवाड़ा थाने से मात्र 1 किलोमीटर पहले बदमाशों ने झाड़ियों के पीछे से कार पर बड़े पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. हमले में 4-5 बड़े पत्थर कार की बॉडी और खिड़कियों पर लगे. एक पत्थर साइड का कांच तोड़ता हुआ सीधे अंदर जा घुसा. कार में सवार मासूम अलीना के सिर पर पत्थर जाकर लगा, जिससे वह लहूलुहान हो गई और गाड़ी में चीख-पुकार मच गई.

अस्पताल में भर्ती, सिर पर आए 3 टांके

हमले के बाद चालक ने हिम्मत दिखाते हुए कार की रफ्तार बढ़ाई और बदमाशों के चंगुल से बचते हुए सीधे जिला अस्पताल पहुंचे. जिसके बाद घायल अलीना को तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची के सिर के घाव पर 3 टांके लगाए हैं. अचानक हुए इस हमले से कार में सवार महिलाएं और बच्चे इस कदर सहम गए कि काफी देर तक सदमे में रहे.

त्योहारों के बीच सुरक्षा पर उठे सवाल

होली और अन्य त्योहारों के नजदीक आते ही हाईवे पर पथराव की इस घटना ने पुलिस गश्त और राहगीरों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. डूंगरपुर के इस हाईवे बेल्ट पर पहले भी पथराव की घटनाएं सामने आती रही हैं.

राहगीरों में डर

देर रात सफर करने वाले मुसाफिरों में अब फिर से डर का माहौल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है.

