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डूंगरपुर में हाईवे बन गया, लेकिन किसानों का पैसा अटका! 3 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा

Dungarpur News: डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में एनएच 927ए के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 429 किसानों को तीन साल बाद भी नहीं मिला है. 3.35 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है. किसानों ने एक सप्ताह में राशि नहीं मिलने पर तहसील घेराव और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 28, 2026, 12:57 PM|Updated: Jun 28, 2026, 12:57 PM
डूंगरपुर में हाईवे बन गया, लेकिन किसानों का पैसा अटका! 3 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा
Image Credit: किसानों ने दी धरने की चेतावनी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 927ए (स्वरूपगंज, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा होते हुए मध्यप्रदेश सीमा तक) के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा भुगतान अब तक पूरा नहीं हो सका है. हाइवे निर्माण कार्य पूरा हुए तीन वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 429 किसान ऐसे हैं जिन्हें उनकी अधिग्रहित जमीन के बदले 3 करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक की मुआवजा राशि का इंतजार है. इससे प्रभावित किसान लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं.

हजारों किसानों की जमीन का हुआ था अधिग्रहण

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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 927ए का निर्माण कराया गया था. इस परियोजना के तहत सागवाड़ा क्षेत्र में कुल 3 हजार 878 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी. इनमें से 3 हजार 449 किसानों को उनकी जमीन के बदले 97 करोड़ 53 लाख 9 हजार 464 रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है. हालांकि 429 किसानों के भुगतान अब भी लंबित हैं, जिससे प्रभावित परिवारों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है.

छोटे किसानों की अनदेखी का आरोप

भीलूड़ा गणेशपुरी निवासी किसान श्रीराम पाटीदार ने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों से वे अपनी जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहे हैं. उनका कहना है कि जिन किसानों की बड़ी राशि बनती थी, उनका भुगतान कथित तौर पर पूर्व पटवारी विनय की सेटिंग से पहले ही करवा दिया गया, जबकि छोटे और गरीब किसानों का भुगतान आज तक अटका हुआ है.

किसानों का यह भी आरोप है कि वर्तमान पटवारी भूपेश पाटीदार से जब भी इस विषय में संपर्क किया जाता है तो उन्हें केवल उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है. कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिला.

रिकॉर्ड में जमीन का नंबर दर्ज नहीं होने का आरोप

एक अन्य प्रभावित किसान देवीलाल पाटीदार ने बताया कि शुरुआत में राजस्व रिकॉर्ड में उनकी जमीन का नंबर ही दर्ज नहीं किया गया था. बाद में काफी प्रयास और तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद रिकॉर्ड में सुधार कराया गया. उन्होंने कहा कि उनके आसपास के किसानों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन उनका भुगतान अब तक लंबित है. उनका आरोप है कि प्रशासन उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा.

एक सप्ताह का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

मुआवजे से वंचित भीलूड़ा और आसपास के गांवों के किसानों ने एकजुट होकर प्रशासन को चेतावनी दी है. किसानों का कहना है कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनके बैंक खातों में मुआवजे की राशि जमा नहीं की गई तो सभी प्रभावित किसान सागवाड़ा तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे. किसानों ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

एसडीएम ने बताए भुगतान लंबित रहने के कारण

सागवाड़ा उपखंड अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 927ए परियोजना के तहत लगभग 90 प्रतिशत प्रभावित लोगों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है. केवल कुछ मामलों में तकनीकी कारणों से भुगतान लंबित है.

उन्होंने बताया कि कुछ अधिग्रहित जमीनों पर निर्माण कार्य या अन्य संरचनाएं बनी हुई थीं, जिसके कारण उनका पुनः सर्वे कराना आवश्यक हो गया. इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बांसवाड़ा को री सर्वे कराने के लिए पत्र भेजा गया है. जैसे ही सर्वे की प्रक्रिया पूरी होगी, संबंधित प्रकरण आगे भेज दिए जाएंगे.

एसडीएम ने यह भी कहा कि जिन किसानों का भुगतान बाकी है, उनके सभी प्रकरण तैयार कर उच्च स्तर पर भेज दिए गए हैं. एनएचएआई बांसवाड़ा अथवा उच्च स्तर से बजट प्राप्त होते ही राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा कर दी जाएगी.

किसानों की उम्मीदें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी

राष्ट्रीय राजमार्ग 927ए के निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले सैकड़ों किसान अब भी अपने वैधानिक अधिकार के इंतजार में हैं. विकास परियोजना पूरी होने के बावजूद मुआवजे का भुगतान लंबित रहने से किसानों में असंतोष बढ़ रहा है. अब सभी की नजर प्रशासन और संबंधित विभागों की आगामी कार्रवाई पर टिकी है. यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होता है तो किसानों द्वारा घोषित आंदोलन इस पूरे मामले को और बड़ा रूप दे सकता है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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