/डूंगरपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार, BJP के 35 साल के शासन पर साधा निशाना

Dungarpur Nikay Chunav 2026: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में निकाय चुनावों के तहत नामांकन प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के बीच डूंगरपुर में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय पर आयोजित नगर स्तरीय बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में डूंगरपुर नगरपरिषद चुनावों की रणनीति, वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति और घोषणा पत्र की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

डूंगरपुर में भाजपा के 35 सालों के शासन पर हमला

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बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष व डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व राज्य मंत्री डॉ. शंकर यादव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने डूंगरपुर नगरपरिषद में भाजपा के 35 सालों के शासन पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि डूंगरपुर शहर में आज भी सड़कें खुदी हुई हैं, लटकते बिजली के तारों से हादसों का डर बना रहता है और समय पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. ऐतिहासकि गेपसागर झील के संरक्षण के बजाय भाजपा शासन में भू-माफियाओं को बढ़ावा दिया गया. विशेषकर अल्पसंख्यक या मुस्लिम वार्डों में त्योहारों के मौकों पर भी बिजली और पानी की कटौती जैसी बुनियादी समस्याओं से जनता को जूझना पड़ता है.

हर वार्ड में एक-एक वार्ड प्रभारी नियुक्त किया जाएंगे

इधर बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली तैयार की है. हर वार्ड में एक-एक वार्ड प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जो जमीनी स्तर पर निगरानी रखेगा. वहीं प्रति 5 वार्डों पर एक विशेष चुनावी कार्यालय खोला जाएगा. इसके अलावा घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और पार्टी का विज़न दस्तावेज या घोषणा पत्र जनता तक पहुंचाया जाएगा. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को याद करते हुए जनता इस बार भाजपा को सत्ता से हटाकर नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी.

