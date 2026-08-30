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डूंगरपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार, BJP के 35 साल के शासन पर साधा निशाना

Dungarpur Nikay Chunav 2026: डूंगरपुर में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है. नगर स्तरीय बैठक में कांग्रेस नेताओं ने डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव की रणनीति, वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति और घोषणा पत्र की प्राथमिकताओं पर चर्चा की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 30, 2026, 02:43 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 02:43 PM IST
डूंगरपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार, BJP के 35 साल के शासन पर साधा निशाना
Image Credit: Dungarpur Nikay Chunav

Dungarpur Nikay Chunav 2026: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में निकाय चुनावों के तहत नामांकन प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के बीच डूंगरपुर में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय पर आयोजित नगर स्तरीय बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में डूंगरपुर नगरपरिषद चुनावों की रणनीति, वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति और घोषणा पत्र की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

डूंगरपुर में भाजपा के 35 सालों के शासन पर हमला

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बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष व डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व राज्य मंत्री डॉ. शंकर यादव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने डूंगरपुर नगरपरिषद में भाजपा के 35 सालों के शासन पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि डूंगरपुर शहर में आज भी सड़कें खुदी हुई हैं, लटकते बिजली के तारों से हादसों का डर बना रहता है और समय पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. ऐतिहासकि गेपसागर झील के संरक्षण के बजाय भाजपा शासन में भू-माफियाओं को बढ़ावा दिया गया. विशेषकर अल्पसंख्यक या मुस्लिम वार्डों में त्योहारों के मौकों पर भी बिजली और पानी की कटौती जैसी बुनियादी समस्याओं से जनता को जूझना पड़ता है.

हर वार्ड में एक-एक वार्ड प्रभारी नियुक्त किया जाएंगे

इधर बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली तैयार की है. हर वार्ड में एक-एक वार्ड प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जो जमीनी स्तर पर निगरानी रखेगा. वहीं प्रति 5 वार्डों पर एक विशेष चुनावी कार्यालय खोला जाएगा. इसके अलावा घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और पार्टी का विज़न दस्तावेज या घोषणा पत्र जनता तक पहुंचाया जाएगा. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को याद करते हुए जनता इस बार भाजपा को सत्ता से हटाकर नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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