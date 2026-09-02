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डूंगरपुर में कांग्रेस को लगातार दूसरा झटका, प्रत्याशी प्रतीक बलात ने नामांकन लिया वापस

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस को लगातार दूसरे दिन झटका लगा है. वार्ड 28 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतीक बलात ने नामांकन वापस ले लिया, जिससे भाजपा के चेतन खराड़ी का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है. इससे पहले वार्ड 23 में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध हो चुके हैं. इस तरह 40 वार्डों वाली परिषद में मतदान से पहले ही भाजपा के 2 पार्षद निर्विरोध हो गए हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 02, 2026, 07:44 PM IST | Updated:Sep 02, 2026, 07:44 PM IST
डूंगरपुर में कांग्रेस को लगातार दूसरा झटका, प्रत्याशी प्रतीक बलात ने नामांकन लिया वापस
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस को लगातार दूसरे दिन बड़ा झटका लगा है. वार्ड 28 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतीक बलात ने नामांकन वापस ले लिया.

ऐसे में वार्ड में भाजपा के बचे एकमात्र प्रत्याशी के निर्विरोध होना तय है. इससे पहले वार्ड 23 से भी कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने से भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध हो गया. ऐसे में डूंगरपुर नगर परिषद के 40 में से 2 पार्षद मतदान से पहले ही निर्विरोध हो गए है.

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कांग्रेस प्रत्याशी प्रतीक बलात ने अपना नाम लिया वापस

डूंगरपुर नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती जा रही है. वार्ड 23 से कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने के बाद वार्ड 28 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतीक बलात ने अपना नामांकन वापस ले लिया.

वार्ड 28 से भाजपा के चेतन खराड़ी ओर कांग्रेस से प्रतीक बलात मैदान में थे, लेकिन आज बुधवार को नामांकन वापसी के समय कांग्रेस उम्मीदवार प्रतीक ने निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन वापस कर दिया.

इससे वार्ड में अब भाजपा का एक मात्र प्रत्याशी चेतन खराड़ी ही बचे है. भाजपा के अब 2 वार्ड से प्रत्याशी निर्विरोध हो गए है. वार्ड 23 से भाजपा के मनन कलासुआ भी निर्विरोध है. इधर, 3 सितंबर यानी गुरुवार 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का अंतिम समय है.

राजस्थान निकाय चुनाव 2026 अभी चुनावी प्रक्रिया तेज है. प्रदेश के 309 नगरीय निकायों और 10,245 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं. मतदान 9 और 11 सितंबर 2026 को दो चरणों में होगा और मतगणना 14 सितंबर को होगी.

प्रदेश के विभिन्न नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनावी मुकाबला अब पूरी तरह जोर पकड़ चुका है. प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशियों के सामने मतदाताओं को साधने की चुनौती है. टिकट वितरण के बाद कई निकायों में पार्टी के भीतर नाराजगी और बगावत के मामले भी सामने आए हैं. ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं.

चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी रहने की उम्मीद है. सड़क, सीवरेज, पेयजल, सफाई, बिजली, यातायात और अतिक्रमण जैसे मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं. वहीं, युवा और पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की मौजूदगी ने भी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संगठन स्तर पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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