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पत्नी पीहर गई तो आपा खो बैठा शख्स! भाई की कर दी हत्या, बचाने आई भाभी को भी मारी चाकू

Dungarpur Crime: डूंगरपुर के डूंगलई गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना! बकरियों के चारे को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई कन्हैयालाल की चाकू मारकर हत्या कर दी. बचाने आई भाभी के हाथ पर भी हमला किया. पत्नी के पीहर जाने से नाराज था आरोपी. पुलिस तलाश में जुटी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 05, 2026, 01:38 PM|Updated: May 05, 2026, 01:38 PM
पत्नी पीहर गई तो आपा खो बैठा शख्स! भाई की कर दी हत्या, बचाने आई भाभी को भी मारी चाकू
Image Credit: Dungarpur Crime

Dungarpur Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के निठाउवा थाना क्षेत्र में रिश्तों के कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. डूंगलई गांव में बकरियों के चारे को लेकर हुई एक छोटी सी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी. बीच-बचाव करने आई भाभी पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला किया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है.


निठाउवा थानाधिकारी मनोज कुमार के अनुसार, घटना की शुरुआत कन्हैयालाल (मृतक) की बेटी पुष्पा और उसके चाचा सोहनलाल की पत्नी भुला के बीच हुई मामूली बहस से हुई. विवाद बकरियों के लिए चारा गिराने जैसी छोटी सी बात पर हुआ था. इस कहासुनी से आहत होकर सोहनलाल की पत्नी भुला अपने पीहर चली गई.

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गुस्से में आपा खो बैठा छोटा भाई
जब सोहनलाल घर लौटा और उसे पता चला कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गया. उसे लगा कि उसकी पत्नी के घर छोड़ने का कारण उसके बड़े भाई कन्हैयालाल की बेटी है. इसी आवेश में वह जबरन कन्हैयालाल के घर में घुस गया और चिल्लाते हुए उन पर हमला कर दिया. कन्हैयालाल, जो पेशे से दर्जी थे और काम करके लौटे थे, संभल पाते उससे पहले ही सोहनलाल ने उनके पेट में चाकू उतार दिया.

भाभी पर भी किया वार
पति को लहूलुहान हालत में गिरते देख पत्नी देवली उन्हें बचाने के लिए दौड़ी. लेकिन सनकी सोहनलाल ने उन पर भी हमला करने में संकोच नहीं किया. उसने देवली के हाथ पर चाकू से जोरदार वार किया, जिससे चाकू उनकी कोहनी के आर-पार हो गया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था.

अस्पताल में तोड़ा दम
ग्रामीणों और परिजनों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत निठाउवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. कन्हैयालाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत सागवाड़ा रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पत्नी देवली का उपचार फिलहाल सागवाड़ा अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी सोहनलाल की सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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