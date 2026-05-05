/पत्नी पीहर गई तो आपा खो बैठा शख्स! भाई की कर दी हत्या, बचाने आई भाभी को भी मारी चाकू

Dungarpur Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के निठाउवा थाना क्षेत्र में रिश्तों के कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. डूंगलई गांव में बकरियों के चारे को लेकर हुई एक छोटी सी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी. बीच-बचाव करने आई भाभी पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला किया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है.



निठाउवा थानाधिकारी मनोज कुमार के अनुसार, घटना की शुरुआत कन्हैयालाल (मृतक) की बेटी पुष्पा और उसके चाचा सोहनलाल की पत्नी भुला के बीच हुई मामूली बहस से हुई. विवाद बकरियों के लिए चारा गिराने जैसी छोटी सी बात पर हुआ था. इस कहासुनी से आहत होकर सोहनलाल की पत्नी भुला अपने पीहर चली गई.

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गुस्से में आपा खो बैठा छोटा भाई

जब सोहनलाल घर लौटा और उसे पता चला कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गया. उसे लगा कि उसकी पत्नी के घर छोड़ने का कारण उसके बड़े भाई कन्हैयालाल की बेटी है. इसी आवेश में वह जबरन कन्हैयालाल के घर में घुस गया और चिल्लाते हुए उन पर हमला कर दिया. कन्हैयालाल, जो पेशे से दर्जी थे और काम करके लौटे थे, संभल पाते उससे पहले ही सोहनलाल ने उनके पेट में चाकू उतार दिया.

भाभी पर भी किया वार

पति को लहूलुहान हालत में गिरते देख पत्नी देवली उन्हें बचाने के लिए दौड़ी. लेकिन सनकी सोहनलाल ने उन पर भी हमला करने में संकोच नहीं किया. उसने देवली के हाथ पर चाकू से जोरदार वार किया, जिससे चाकू उनकी कोहनी के आर-पार हो गया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था.

अस्पताल में तोड़ा दम

ग्रामीणों और परिजनों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत निठाउवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. कन्हैयालाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत सागवाड़ा रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पत्नी देवली का उपचार फिलहाल सागवाड़ा अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी सोहनलाल की सरगर्मी से तलाश की जा रही है.