डूंगरपुर में चोरों का तांडव, एक ही रात 3 दुकानों पर धावा, ज्वेलरी शॉप से लाखों साफ

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र में चोरों ने पुलिस के गश्ती दावों को धता बताते हुए एक ही रात में तीन बड़ी दुकानों को निशाना बनाया. कस्बे के ओबरी–आंतरी मार्ग पर हुई इस 'सीरियल चोरी' की वारदात से स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है. शातिर चोरों ने किराना, इलेक्ट्रिक मोटर और ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपये का माल समेट लिया.

वारदात का तरीका

चोरों ने काफी अच्छे ठंग से इस घटना को अंजाम दिया था. दुकानों में पीछे के रास्ते से दाखिल होने से पहले उन्होंने आसपास लगे CCTV कैमरों को डंडे की मदद से तोड़ दिया या उनका रुख मोड़ दिया ताकि वे पहचान में न आ सकें. इसके बाद चोरों ने मैकेनिकल जैक का इस्तेमाल कर शटर को ऊपर उठाया और अंदर लगे मजबूत सेंट्रल लॉक तोड़कर भीतर प्रवेश किया.

क्या-क्या ले गए चोर?

चोरों ने तीन अलग-अलग श्रेणियों की दुकानों को निशाना बनाया.यश किराणा स्टोर जहां राजेंद्र सिंह व लक्ष्मण सिंह पंवार की दुकान से चोरों ने भारी मात्रा में कीमती किराना सामान पार कर दिया.इलेक्ट्रिक शॉप, विजय कोदरा मोरी की दुकान से दो मोटर और गल्ले में रखी नकदी चोरी कर ली गई.हेमलता जैन ज्वेलर्स यहां सबसे बड़ी सेंध लगी. चोरों ने करीब 5 लाख रुपये मूल्य की चांदी की चूड़ियां, पायल, घुंघरू और पुराने जेवरात साफ कर दिए. चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने गहनों को भरने के लिए दुकान में रखे पिलो कवर (तकिया कवर) का इस्तेमाल किया और तिजोरी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

सीसीटीवी में कैद हुए 'नकाबपोश'

हालांकि चोरों ने बाहर के कैमरे तोड़ दिए थे, लेकिन ज्वेलरी शॉप के अंदर लगे खुफिया कैमरे में दो चोर चोरी करते हुए कैद हो गए. फुटेज में चोर जेवर समेटते हुए साफ नजर आ रहे हैं. वारदात के बाद चोर नदी के रास्ते जंगलों की ओर फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही ओबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए विशेष टीमें गठित की हैं. व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-