31 दिसंबर तक नहीं हुआ सत्यापन तो नहीं मिलेगा लाभ, डूंगरपुर में 1029 बच्चे पालनहार योजना पर संकट

Rajasthan News: डूंगरपुर में 1,029 बच्चे 31 दिसंबर तक वार्षिक सत्यापन न होने पर पालनहार योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं. कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि पेंशन न अटके.
Palanhar Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी पालनहार योजना के तहत डूंगरपुर जिले में पंजीकृत लाभार्थियों के लिए एक बड़ी चिंता सामने आई है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे जिन बच्चों का 31 दिसंबर तक वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है. जिले में पंजीकृत कुल 11,225 बच्चों में से अभी भी 1,029 बच्चों का वार्षिक सत्यापन लंबित है.
पालनहार योजना
यह योजना उन अनाथ बच्चों या ऐसे बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है. यह व्यवस्था उनके निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के परिवार में उन्हें पालनहार बनाकर की जाती है. योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष बच्चों का भौतिक सत्यापन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक हेमंत सैनी ने बताया कि कुल 11,225 लाभार्थियों में से 10,196 बच्चों का सत्यापन हो चुका है, लेकिन 1,029 बच्चे अभी भी शेष हैं.
ब्लॉक-वार सत्यापन की स्थिति
|ब्लॉक
|कुल लाभार्थी बच्चे
|जिनका सत्यापन नहीं हुआ
|सागवाड़ा
|2060
|240
|झोथरी
|947
|119
|डूंगरपुर
|1378
|109
|आसपुर
|857
|106
|बिछीवाड़ा
|1329
|83
|कुल
|11225
|1029
सबसे ज्यादा 240 बच्चों का सत्यापन सागवाड़ा ब्लॉक में लंबित है.
कलेक्टर ने दिए जल्द सत्यापन के निर्देश
उप निदेशक हेमंत सैनी ने बताया कि सत्यापन न होने के अलग-अलग कारण हैं. जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने इस स्थिति पर संज्ञान लिया और एक बैठक में सम्बंधित उपखंड अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द शेष बच्चों का वार्षिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए हैं.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि 31 दिसंबर की समय-सीमा तक ये बच्चे सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो उन्हें पालनहार योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है. यह वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया लाभार्थी बच्चों के हितों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.
