Dungarpur News: लूट करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने लगवाई उठक-बैठक

Dungarpur News: राजस्थान की डूंगरपुर बस को हथियार बंद बदमाशों द्वारा लूट की मंशा से रुकवाने और मारपीट के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किया और उठक-बैठक लगवाई. 
 

Published: Oct 12, 2025, 02:43 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 02:43 PM IST

Dungarpur News: लूट करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने लगवाई उठक-बैठक

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले दोवड़ा थाना पुलिस ने डूंगरपुर से इंदौर जा रही ट्रैवल्स बस को हथियार बंद बदमाशों द्वारा लूट की मंशा से रुकवाने व मारपीट के मामले में 5 ओर बदमाशो को गिरफ्तार किया है.
वहीं, 2 बाल अपचारियों को डिटेन किया है. इससे पहले ईको गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बदमाशों से उठक-बैठक लगवाई. वहीं, बदमाशों ने फिर से अपराध नहीं करने की बात कही. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

अपने अपराध के लिए उठक-बैठक लगाकर अपने कृत्य की क्षमा मांग रहे है और भविष्य में फिर कभी अपराध नहीं करने की बात कर रहे हैं. डूंगरपुर जिले के आसपुर पुलिस उपाधीक्षक हनुवंत सिंह भाटी ने बताया कि करण सिंह पुत्र दौलत सिंह डाबी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी.

इसमें बताया कि वह अन्नपूर्णा ट्रैवल्स का मैनेजर है. ट्रैवल्स मैनेजर पदमसिंह डाबी ने फोन कर उसे पुनाली घाटा पर बस पर हमले की वारदात बताई थी. बस चालक देवकुमार मीणा ने बताया कि उनकी एक बस प्रतिदिन डूंगरपुर से इंदौर जाती है.

7 अक्टूबर देर शाम बस डूंगरपुर से इंदौर जाने के लिए रवाना हुई थी. इस दौरान डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर पुनाली घाटा में फिल्मी स्टाइल में ईको सवार हथियार बंद बदमाशो ने बस को ओवर टेक करते हुए ईको गाड़ी को बस के आगे लगा दी और बस को रुकवाया.

बस को रोकते ही कार में सवार करीब सात से आठ युवक हाथों में लठ और तलवार लेकर नीचे उतरे. बदमाशों को देखकर बस चालक ने केबिन की लाइट चालू कर दी. लाइट चालू करते ही सवारियां चिल्लाने लगी और हल्ला सुनकर बदमाश भाग खड़े हुए.

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इको कार के नंबर के आधार पर बदमाशो की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने ईको कार के चालक सोहनलाल उर्फ सोहन पुत्र शंकर परमार निवासी कांकरी को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था. उसने अपने साथियों के नाम भी बताए है, जिस पर पुलिस उसके साथियों की तलाश शुरू की.

पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए कोलखंडा निवासी गोपाल परमार, कालू गामडा निवासी अंकित मीणा, अभिषेक मीणा, भाविन मीणा और पालमांडव निवासी संजय परमार को गिरफ्तार किया है. वहीं, 2 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया है. पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

