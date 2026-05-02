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Dungarpur: 9 साल से फरार इनामी डकैत गिरफ्तार, पुलिस ने मजदूर बनकर गुजरात में दबोचा

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 साल से से फरार चल रहे एक इनामी और हिस्ट्रीशीटर बदमाश को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 02, 2026, 04:20 PM|Updated: May 02, 2026, 04:20 PM
Dungarpur: 9 साल से फरार इनामी डकैत गिरफ्तार, पुलिस ने मजदूर बनकर गुजरात में दबोचा
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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 9 वर्ष से फरार चल रहे एक इनामी और हिस्ट्रीशीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी डकैती की योजना बनाने के मामले में लंबे समय से वांछित था. पुलिस टीम ने उसे पकड़ने के लिए भेष बदला और गुजरात में मजदूर बनकर उसकी टोह ली और उसे गिरफ्तार किया.

उदयपुर रेंज आईजी के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र 02 चलाया जा रहा है. इसी के तहत आसपुर पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि 17 अगस्त 2017 को पुलिस को सूचना मिली थी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के कुख्यात नकबजन और लुटेरे गड़ा कुम्हारिया में एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं.

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पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से चार आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन परतेश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग निकला था तब से वह लगातार फरार चल रहा था और कोर्ट ने उसके खिलाफ स्थाई वारंट जारी किया था. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था. इसी के तहत दोवड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी परतेश, जो कलिंजरा बांसवाड़ा का रहने वाला है, गुजरात के भरूच और सूरत इलाके में छिपा हुआ है.

पुलिस टीम ने वहां निर्माणाधीन बिल्डिंगों में सेंटिंग और कड़िया मकान बनाने वाले मजदूर का काम करने वाले मजदूरों का भेष धारण किया. दो दिनों तक मजदूरों के साथ रहकर टीम ने आरोपी की सटीक जानकारी जुटाई और आखिरकार उसे काम करते हुए गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्त परतेश निवासी केवड़िया, थाना कलिंजरा बांसवाडा एक हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 8 गंभीर मामले दर्ज हैं.


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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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