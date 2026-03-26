Dungarpur: 11 साल से फरार 'टॉप-10' इनामी अपराधी जयपुर से गिरफ्तार, पकड़ने के लिए पुलिस ने बदले कई भेष

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की चितरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले 11 सालों से फरार चल रहे एक शातिर और घोषित इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है.

पकड़ा गया आरोपी रोहित बनर्जी, पुलिस की 'टॉप-10' वांछित सूची में शामिल था और अपनी पहचान बदलकर जयपुर में फरारी काट रहा था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने कई भेष बदले थे.

दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी फर्जी कंपनी

जिले के चितरी थाने के सीआई रतनलाल जटिया ने बताया कि मामला साल 2012 का है. बांसवाडा निवासी रोहित बनर्जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 'सिद्धि संकल्प प्रा. लि.' नामक एक फर्जी कंपनी बनाई थी. उन्होंने गलियाकोट निवासी गटूलाल मकवाना को झांसा दिया कि उनकी कंपनी 4 साल में पैसा दोगुना करती है. झांसे में आकर प्रार्थी ने एजेंट बनकर अपने जान-पहचान वालों से करीब 5,50,000 रुपये कंपनी में जमा कराए.

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दफ्तर पर ताला लगाकर आरोपी थे फरार

अक्टूबर 2013 में जब भुगतान का समय आया, तो आरोपी दफ्तर पर ताला लगाकर फरार हो गए थे. पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की थी लेकिन उसका कही सुराग लगा था, जिसके बाद उस पर एसपी ने 1 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

पुलिस टीम ने बदला भेष

इधर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी जयपुर के कोटपुतली इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम जयपुर पहुंची. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने जयपुर में अपना भेष बदला. पुलिसकर्मी चाय वाले, मजदूर और ठेकेदार बनकर तीन दिनों तक इलाके में घूमते रहे और स्थानीय मुखबिर तंत्र विकसित किया, जब पुलिस ने दबिश दी, तो आरोपी ने खुद को बचाने के लिए अपना नाम 'रोहित पिता अरविंद बनर्जी' बताया.

पुलिस कर रही पूछताछ

हालांकि, कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना असली नाम स्वीकार कर लिया. वर्तमान में गोकुल वाटिका, वैशाली नगर (जयपुर) में छिपकर रह रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है.