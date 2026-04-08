ऑपरेशन ''त्रिनेत्र'' के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार

Dungarpur Drug Smuggler Arrested: डूंगरपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे "ऑपरेशन त्रिनेत्र" के तहत पुलिस ने पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में वांछित और इनामी अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है.
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Dungarpur Drug Smuggler Arrested: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे "ऑपरेशन त्रिनेत्र" के तहत डूंगरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में वांछित और इनामी अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर भवानी सिंह भाटी को गिरफ्तार किया है. आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड का उपयोग कर रहा था.
पुलिस ने तस्कर के कब्जे से एक क्रेटा कार, 1 लाख 10 हजार कैश, 6 मोबाइल व एक डोंगल भी बरामद किया है. डूंगरपुर जिले के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि डूंगरपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व तस्करों के खिलाफ "ऑपरेशन त्रिनेत्र" चलाया जा रहा है. इसी के तहत डीएसटी के प्रभारी मदनलाल खटिक ने एक संदिग्ध बिना नंबर की क्रेटा कार को रुकवाया.
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चालक ने अपनी पहचान ''महीपाल सिंह'' बताई और फर्जी आधार कार्ड पेश किया. हालांकि, कड़ाई से पूछताछ और तलाशी लेने पर उसके पास से एक अन्य आधार कार्ड बरामद हुआ, जिससे उसकी असली पहचान भवानी सिंह भाटी निवासी केशुम्बला, बालोतरा के रूप में हुई. वहीं उसके कब्जे से पुलिस ने 1 लाख 10 हजार कैश, 6 मोबाइल व एक डोंगल भी बरामद किया.
वहीं उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाने लेकर पहुंचे और उससे पूछताछ की, तो उसके अपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा हुआ. पकड़ा गया आरोपी भवानी सिंह शातिर अपराधी है. आरोपी के खिलाफ राजस्थान के बालोतरा, हनुमानगढ़, फलौदी और पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
वह पंजाब के मुक्तसर साहिब में पकड़ी गई 9,000 नशीली गोलियों के मामले में भी मुख्य आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रहा था. वहीं आरोपी पर जिला फलौदी में 25,000 और हनुमानगढ़ जंक्शन में 5,000 का इनाम भी घोषित है.
जांच में सामने आया कि भवानी सिंह बिना किसी वैध लाइसेंस के फर्जी बिलिंग के जरिए फार्मा कंपनियों के नाम पर भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मंगवाता था. वह इन दवाओं की अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी कर नशे का नेटवर्क फैला रहा था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई के लिए फलोदी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है.
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