शराब तस्करी का नया पैंतरा, पैसेंजर गाड़ियों से शराब तस्करी, ड्राइवर ओर 3 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की स्पेशल पुलिस टीम (डीएसटी) ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में संचिया के पास एक पैसेंजर इको गाड़ी को रोकर तलाशी ली गई, जिसमें सवारियों के बैगों में छिपाकर रखी 19 पेटियां अवैध शराब बरामद हुईं.
Trending Photos
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर स्पेशल पुलिस टीम (डीएसटी) ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में संचिया के पास अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने एक पैसेंजर इको गाड़ी से 19 पेटी अवैध शराब बरामद की है. पुलिस ने इको से ड्राइवर, 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.
एसपी मनीष कुमार ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इससे बचने शराब तस्कर भी नए पैंतरे अपना रहे है. पैसेंजर गाड़ियों में सवारियों की आड में अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी. जिस पर डीएसटी के टीम को रवाना किया. संचिया वरहात फला की ओर अवैध शराब से भरी इको कार से तस्करी की सूचना पर एक गाड़ी को रोका.
उसमें ड्राइवर पुलिस को देखकर घबरा गया. गाड़ी में सवारिया बैठी होने से किसी को शक नहीं हो सका. पुलिस ने तलाशी ली तो सवारी बैग में ही शराब की 19 पेटियां भरी हुई मिली. सवारियों की आड में शराब को तस्करी कर गुजरात ले जाने के फिराक में थे. पुलिस ने शराब तस्करी करते प्रवीण भगोरा निवासी संचिया, अजय घांसी निवासी कंकाड़ीवास थाना सरदार नगार अहमदाबाद, अजय ठाकोर, आरती तमाईचे, सपना तमाइचे ओर राजेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
ये भी पढ़ें-