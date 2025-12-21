Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

शराब तस्करी का नया पैंतरा, पैसेंजर गाड़ियों से शराब तस्करी, ड्राइवर ओर 3 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की स्पेशल पुलिस टीम (डीएसटी) ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में संचिया के पास एक पैसेंजर इको गाड़ी को रोकर तलाशी ली गई, जिसमें सवारियों के बैगों में छिपाकर रखी 19 पेटियां अवैध शराब बरामद हुईं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 21, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 02:04 PM IST

Trending Photos

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!
8 Photos
khatu shyam ji

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश
8 Photos
Rajasthan Government

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश

राजस्थान में ठंड का कहर! फतेहपुर पारा पहुंचा 5.4°C, जानें आज के सबसे ठंड़े शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में ठंड का कहर! फतेहपुर पारा पहुंचा 5.4°C, जानें आज के सबसे ठंड़े शहर

शराब तस्करी का नया पैंतरा, पैसेंजर गाड़ियों से शराब तस्करी, ड्राइवर ओर 3 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर स्पेशल पुलिस टीम (डीएसटी) ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में संचिया के पास अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने एक पैसेंजर इको गाड़ी से 19 पेटी अवैध शराब बरामद की है. पुलिस ने इको से ड्राइवर, 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इससे बचने शराब तस्कर भी नए पैंतरे अपना रहे है. पैसेंजर गाड़ियों में सवारियों की आड में अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी. जिस पर डीएसटी के टीम को रवाना किया. संचिया वरहात फला की ओर अवैध शराब से भरी इको कार से तस्करी की सूचना पर एक गाड़ी को रोका.

उसमें ड्राइवर पुलिस को देखकर घबरा गया. गाड़ी में सवारिया बैठी होने से किसी को शक नहीं हो सका. पुलिस ने तलाशी ली तो सवारी बैग में ही शराब की 19 पेटियां भरी हुई मिली. सवारियों की आड में शराब को तस्करी कर गुजरात ले जाने के फिराक में थे. पुलिस ने शराब तस्करी करते प्रवीण भगोरा निवासी संचिया, अजय घांसी निवासी कंकाड़ीवास थाना सरदार नगार अहमदाबाद, अजय ठाकोर, आरती तमाईचे, सपना तमाइचे ओर राजेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news