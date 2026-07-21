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दुबई से चला 160 करोड़ की ठगी का खेल, भारत लौटते ही दबोचा गया मास्टरमाइंड

डूंगरपुर की साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 160 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है.आरोपी दुबई में बैठकर अपने गिरोह के साथ साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहा था और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद बैंकॉक-भूटान के रास्ते भारत पहुंचा.

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 21, 2026, 05:54 PM|Updated: Jul 21, 2026, 05:54 PM
दुबई से चला 160 करोड़ की ठगी का खेल, भारत लौटते ही दबोचा गया मास्टरमाइंड
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस को ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में फरार चल रहे शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है. दुबई से बैंकॉक-भूटान के रास्ते आरोपी भारत पहुंचा था. आरोपी दुबई में बैठकर अपने साथियों के साथ साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहा था. आरोपी ने अपने नेटवर्क से देश के लोगों से 160 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया था.

जिले के पुलिस उपाधीक्षक साइबर हंसाराम चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025 में बथड़ी निवासी लालशंकर रोत ने साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था. इसमें बताया था कि विक्रम मालीवाड़ व उसके 3 साथियों ने फ्री में पैन कार्ड बनाने का झांसा देकर मेरा खाता खुलवाया, नया सिम कार्ड लेकर नम्बर लिंक करवाया. बैंक खाते की किट विक्रम एवं उसके साथियों ने ले ली. खाते में 81.69 लाख रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ.

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विक्रम एवं उसके साथी बांसिया निवासी महावीरसिंह, सीमलवाड़ा निवासी घनश्याम कलाल एवं कनबा निवासी बैंककर्मी कौशल प्रजापत ने साइबर ठगी की राशि जमा करवाई थी. मामले में पुलिस ने पूर्व में विक्रम, महावीर सिंह, कौशल, उपेंद्र और मनीष कलाल को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मामले का मुख्य सरगना घनश्याम पिता नरेंद्र कलाल निवासी कलालवाड़ी सीमलवाड़ा दुबई में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था. आरोपी के खिलाफ 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी किया गया था.

उदयपुर के पास दबिश देकर पकड़ा
पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर के निर्देशन में साइबर सीआई मुकेश परमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों (मुकेश जी द्वारा तकनीकी साधनों और मुखबिर की सूचना पर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. पता चला कि रेड कॉर्नर नोटिस के कारण आरोपी दुबई से बैंकॉक, फिर भूटान के रास्ते भारत में दाखिल हुआ. वह असम और केरल होते हुए अजमेर पहुंचा था. उदयपुर के पास घेराबंदी कर आरोपी घनश्याम को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया.

सरकारी योजनाओं का झांसा देकर खुलवाते थे फर्जी खाते
पुलिस के अनुसार, साइबर ठग भोले-भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, फ्री पैन कार्ड और पैसों का प्रलोभन देकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में फर्जी (म्यूल) खाते खुलवाते थे. इन खातों का इस्तेमाल विदेश में बैठकर शेयर मार्केट ट्रेडिंग और बेटिंग (सट्टेबाजी) में निवेश के नाम पर देशभर के लोगों से ठगी करने के लिए किया जाता था. पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत 450 से अधिक म्युल खातों को चिन्हित किया गया था, जिनमें लगभग 160 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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