डूंगरपुर में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 160 करोड़ की ठगी का खुलासा

Dungarpur Cyber ​​Fraud: डूंगरपुर जिले में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद स्थानीय पुलिस साइबर ठगों पर नकेल कसने में जुटी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Jan 25, 2026, 07:06 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 07:06 PM IST

डूंगरपुर में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 160 करोड़ की ठगी का खुलासा

Dungarpur Cyber ​​Fraud: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद स्थानीय पुलिस साइबर ठगों पर नकेल कसने में जुटी है. आंकड़ों के मुताबिक, जहां साइबर ठगी के मामले साल-दर-साल बढ़ रहे हैं. वहीं पुलिस भी विभिन्न अभियानों के तहत अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेल रही है और पीड़ितों को उनकी लूटी हुई रकम वापस दिला रही है.

इसके साथ ही साइबर ठगी से बचने के लिए आमजन को जागरुक भी किया जा रहा है. पुलिस ने वर्ष 2024 में 28 फीसदी तो वहीं वर्ष 2025 में 40 फीसदी राशि साइबर ठगों से रिकवर कर पीड़ितों को लौटाई है. साइबर ठग अलग-अलग तरीके से लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने में लगे हैं.

साल 2024 में डूंगरपुर जिले में साइबर ठगी के कुल 130 मामले सामने आए, जिनमें ठगी गई कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक थी. पुलिस ने इनमें से 29 मामलों में एफआईआर दर्ज की और 51 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. इन गिरफ्तारियों के परिणामस्वरूप पुलिस ने पीड़ितों से लूटी गई 64 लाख 56 हजार 656 रुपये की राशि सफलतापूर्वक बरामद कर उन्हें वापस दिलवाई.

वहीं शेष मामलों में अनुसंधान चल रहा है. इधर पिछले साल 2025 में डूंगरपुर जिले में साइबर ठगी के कुल 137 मामले सामने आए, जिनमें ठगी गई कुल राशि 1 करोड़ 62 लाख 96 हजार 794 रुपये थी. पुलिस ने इनमे से 13 मामलों में एफआईआर दर्ज की और 47 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. इन गिरफ्तारियों के परिणामस्वरूप, पुलिस ने पीड़ितों से लूटी गई 65 लाख 99 हजार 609 रुपये की राशि सफलतापूर्वक बरामद कर उन्हें वापस दिलवाई. वहीं शेष मामलों में अनुसंधान चल रहा है.

साइबर ठगी से बचाव के लिए कर रहे जागरुक

साइबर ठगों पर कार्रवाई के दौरान डूंगरपुर पुलिस ने ठगी गई राशि के अलावा बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप और वाहन भी जब्त किए हैं. इसके अतिरिक्त 225 सिम कार्ड और आईईएमआई नंबरों को ब्लॉक करवाया जा चुका है, जिससे अपराधियों के लिए अपने गोरखधंधे को जारी रखना मुश्किल हो गया है. सीईआईआर (CEIR) पोर्टल पर दर्ज मोबाइल गुमशुदगी के मामलों में 237 से अधिक मोबाइल फोन जब्त कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए हैं.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि साइबर ठगों पर कानूनी कार्रवाई के अलावा जिला पुलिस ने जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जा रहा है. अब तक 200 से अधिक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 25000 से करीब लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया है.

160 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा रही सबसे बड़ी कार्रवाई

डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि डूंगरपुर पुलिस की ओर से साइबर ठगों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 160 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा सबसे बड़ी कार्रवाई रही है, जिसमें पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था. इन साइबर ठगों ने डूंगरपुर जिले में लोगों को झांसे में लेकर 450 से फर्जी बैंक खाते खुलवाए. इन खातों के जरिए देशभर में करीब 160 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया.

गरीब, मजदूर और स्कूल कॉलेज के छात्रों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, पेन कार्ड बनवाने, छात्रवृत्ति का झांसा देकर उनके डॉक्यूमेंट ले लिए. इसमें सबसे ज्यादा कॉलेज छात्र-छात्राओं के खाते खुलवाए. उनके नाम से इंडसइंड बैंक एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य कई बैंकों में फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनसे बाद में ऑनलाइन फर्जी लेनदेन हुआ.

सायबर ठग लगातार तरीके बदल कर लोगों से ठगी करने का प्रयास करते हैं. वहीं डूंगरपुर पुलिस भी लगातार कोशिश साइबर अपराधियों और आमजन के बीच एक मजबूत दीवार बनने की कोशिश में जुटी है, जिससे जिले में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और नागरिकों को सुरक्षित रखने में मदद मिल सके, लेकिन आज आवश्यकता खुद के जागरुक होने की भी है, ताकि ऐसे साइबर ठगों से बचा जा सके.

