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डूंगरपुर में सब्जियों के कैरेट की आड़ में 60 लाख की अवैध शराब बरमाद, 3 तस्कर गिरफ्तार

डूंगरपुर में पुलिस ने एनएच-48 पर मोतली मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे दो लोडिंग टेम्पो जब्त किए. दोनों वाहनों से 335 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 05, 2026, 08:37 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 08:37 PM IST
डूंगरपुर में सब्जियों के कैरेट की आड़ में 60 लाख की अवैध शराब बरमाद, 3 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने सदर थाना क्षेत्र में एनएच 48 पर मोतली मोड़ के पास अवैध शराब से भरे दो लोडिंग टेम्पो को जब्त किया है. पुलिस ने दोनों लोडिंग टेम्पो से अवैध शराब के 335 कार्टन बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जब्त की गई शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जा रही है. सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले की सदर थाने की सीआई संगीता बंजारा ने बताया कि डूंगरपुर जिले के पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत पुलिस की स्पेशल टीम को मुखबिर के जरिये एनएच-48 पर दो अलग-अलग लोडिंग टेम्पो में अवैध शराब तस्करी की सुचना मिली थी. सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम की ओर से मोतली मोड़ के पास नाकेबंदी शुरू की गई.

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सब्जियों के पीछे छिपी थी अंग्रेजी शराब
इस दौरान डीएसटी की टीम ने एक लोडिंग टेम्पो को रुकवाया. टेम्पो में बैठे व्यक्तियों ने पूछताछ में सब्जियां भरे होने की बात कही, लेकिन जब तलाशी ली गई तो सब्जियों के कैरेट की आड़ में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब छिपाई गई थी. डीएसटी ने टेम्पो से विभिन्न ब्रांड के 194 कार्टन अवैध शराब के जब्त किए वही उदयपुर बम्बोरा निवासी शेर सिंह व गोपाल नागदा को डिटेन किया.

कुल 141 कार्टन जब्त
वहीं, इसके बाद डीएसटी ने खेरवाड़ा की तरफ से आ रहे ग्रे रंग के लोडिंग टेम्पो को रुकने का ईशारा किया तो चालक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और टेम्पो को बंद ढाबे के पास खड़ा कर दो व्यक्ति भागने लगे. पुलिस ने पीछा कर एक व्यक्ति को दबोच लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा. पुलिस ने मौके से सलूम्बर निवासी मुकेश गिरी को डिटेन किया. वहीं, टेम्पो की तलाशी लेने पर सब्जियों के कैरेट के नीचे से कुल 141 कार्टन अंग्रेजी शराब के जब्त किए गए. डीएसटी ने टेम्पो से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया.

शराब की कीमत 60 लाख रुपये
डीएसटी ने ने दोनों मामलों में वाहनों और शराब को जब्त कर अग्रिम अनुसंधान एवं कार्रवाई के लिए सदर थाना पुलिस को सुपुर्द किया. सदर थानाधिकारी ने बताया कि दोनों मामलो में आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जब्त शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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