डूंगरपुर पुलिस का ऑपरेशन साइबर हंट, 11 ठग अरेस्ट, 2 नाबालिग डिटेन

Dungarpur News: राजस्थान में डूंगरपुर जिले के साइबर सेल, दोवड़ा ओर आसपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत छापेमार कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, 2 नाबालिग को डिटेन किया गया है. आरोपियों ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में 1 करोड़ 30 लाख रुपये से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 18, 2025, 10:46 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 10:46 AM IST

डूंगरपुर पुलिस का ऑपरेशन साइबर हंट, 11 ठग अरेस्ट, 2 नाबालिग डिटेन

Dungarpur News: जिले में साइबर सेल, दोवड़ा ओर आसपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत छापेमार कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, 2 नाबालिग को डिटेन किया गया है. आरोपियों ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में 1 करोड़ 30 लाख रुपये से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 मोबाइल और 49 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन साइबर हंट के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत साइबर सेल के कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह को सूचना मिली कि दोवड़ा थाना क्षेत्र में बोकडसेल बस स्टैंड के पीछे पहाड़ियों पर झाड़ियों की आड में 10 से 12 युवक मोबाइल फोन से ठगी कर रहे हैं.

30 मोबाइल और 49 फर्जी सिम कार्ड मिले
इस पर साइबर थाना डूंगरपुर, साइबर सेल, दोवड़ा थाना और आसपुर थाना पुलिस की जॉइंट टीम बनाकर बोकडसेल की पहाड़ियों पर पहुंची. झाड़ियों के बीच छुपकर बैठे युवा मोबाइल से काम कर रहे थे. घेरा डालकर उन युवकों को पकड़ा. युवकों से पूछताछ करने पर घबरा गए. युवकों के पास कई मोबाइल मिले. जिन्हें चेक करने पर उनमें लोकेंटो ओर दूसरे ऐप के जरिए देशभर में लोगों से ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ. युवक लोगो को सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो और लड़कियां उपलब्ध करवाने के नाम पर झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते थे. पुलिस ने आरोपियों की तलाशी में 30 मोबाइल और 49 फर्जी सिम कार्ड मिले.

ये लोग अरेस्ट
पुलिस ने आरोपी विनोद पुत्र वालेग पाटीदार निवासी खलील, भावेश पुत्र कमलजी पाटीदार निवासी खेड़ा सामोर, निलेश पुत्र लाऊजी पाटीदार,कैलाश पुत्र वालेंग पाटीदार, राहुल पुत्र देवेंग पाटीदार, प्रकाश पुत्र गौतम पाटीदार निवासी बड़ौदा, गजेंद्र पुत्र गौतम पाटीदार निवासी सकानी, भावेश पुत्र केवजी पाटीदार निवासी मसाना, प्रवीण पुत्र लालजी पाटीदार निवासी बोकड सेल, नरेश पुत्र भूरालाल पाटीदार निवासी काठड़ी, प्रकाश पुत्र भोगजी पाटीदार निवासी सकानी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि 2 नाबालिग को डिटेन किया है.

24 आरोपियों को गिरफ्तार किया
आरोपियों ने देशभर के कई राज्यों में लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ 30 लाख रुपये की ठगी की है. वही पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक महीने में 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं 8 नाबालिग को भी डिटेन किया है.

आरोपियों ने देशभर के कई राज्यों में लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ 30 लाख रुपये की ठगी की है. वही पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक महीने में 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं 8 नाबालिग को भी डिटेन किया है.

