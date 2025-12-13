डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रतनपुर बॉर्डर पर 7 लाख की अवैध शराब जब्त

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन स्वच्छता' को बड़ी सफलता मिली है. बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित रतनपुर बॉर्डर पर सघन कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपये मूल्य की अवैध शराब जब्त की है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

बंद बॉडी पिकअप से गुजरात तस्करी की कोशिश

बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि देर रात पुलिस टीम द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की जा रही थी. इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक बंद बॉडी पिकअप में अवैध शराब गुजरात तस्करी के लिए ले जाई जा रही है.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध पिकअप को रोक लिया. चालक, जिसकी पहचान चूरू निवासी विनोद कुमार नाई के रूप में हुई, ने पूछताछ में पिकअप को सामान्य मालवाहक वाहन बताया. हालांकि, सूचना पुख्ता होने पर पुलिस ने जब पिकअप की गहन तलाशी ली, तो उसमें शराब के 43 कार्टन भरे मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

7 लाख की शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत पिकअप को तुरंत जब्त कर लिया और चालक विनोद कुमार नाई को गिरफ्तार किया. जब्त की गई शराब की बाजार कीमत लगभग 7 लाख रुपये आंकी गई है.यह कार्रवाई दर्शाती है कि 'ऑपरेशन स्वच्छता' के माध्यम से पुलिस शराब तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार सक्रिय है.

आरोपी चालक से पूछताछ

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी चालक से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध तस्करी के पूरे रैकेट और इसके मुख्य सरगनाओं का पता लगाया जा सके. यह सफलता जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-