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ऑपरेशन स्वच्छता के तहत डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से पकड़ी 3 लाख की शराब, तस्कर फरार

Dungarpur Illegal Liquor Smuggling: ऑपरेशन स्वच्छता के तहत जिला विशेष टीम (DST) और धम्बोला थाना पुलिस ने डूंगरपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 61 पेटी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की है. जिसकी बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 09, 2026, 04:43 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 04:43 PM IST

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ऑपरेशन स्वच्छता के तहत डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से पकड़ी 3 लाख की शराब, तस्कर फरार

Dungarpur Illegal Liquor Smuggling: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत जिला विशेष टीम (DST) व धम्बोला थाना पुलिस ने रास्तापाल के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार को जब्त किया है. कार से 61 पेटी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है.

मौके से ड्राइवर फरार हो गया. पुलिस तस्कर की तलाश में जुटी है. डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाने के सीआई देवेन्द्र देवल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार की ओर से अवैध शराब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है. इसके तहत डीएसटी की टीम को धंबोला थाना क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली थी.

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सूचना के आधार पर डीएसटी व धम्बोला थाना पुलिस ने नया गांव हड़मतिया तिराहे के पास नाकाबंदी शुरू की. नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध क्रेटा कार आती दिखाई दी. पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा. कुछ दूरी पर ड्राइवर कार को छोड़कर फरार हो गया.

इसके बाद पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली. जिसमें 61 पेटी अवैध शराब भरी मिली. जब्त शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर धंबोला थाने को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया है. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

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