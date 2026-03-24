Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Dungarpur: शादी में 'दबंगई' दिखाते लहराए तलवार-चाकू और बजाया तेज में DJ, इंस्टा पर वीडियो वायरल

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की शादी में कुछ युवकों ने 'दबंगई' दिखाते  सरेआम तलवारें और चाकू लहराए. साथ ही बारात में 4 DJ सिस्टम को तेज आवाज में बजाते हुए वीडियो बनाए.

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 24, 2026, 08:34 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 08:34 PM IST

Trending Photos

राजस्थान नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट, क्या अब शुरू हो जाएगी उल्टी गिनती?
10 Photos
Rajastthan panchayat chunav

राजस्थान नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट, क्या अब शुरू हो जाएगी उल्टी गिनती?

RBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम किया जारी, राजस्थान के इन छात्रों ने गाड़े झंडे
13 Photos
RBSE 10th Result 2026

RBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम किया जारी, राजस्थान के इन छात्रों ने गाड़े झंडे

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गुड़ का चूरमा, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Gud Ka Churma

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गुड़ का चूरमा, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में PM किसान सम्मान निधि में 440 करोड़ का घोटाला, फर्जीवाड़े ने मचाई सनसनी!
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

राजस्थान में PM किसान सम्मान निधि में 440 करोड़ का घोटाला, फर्जीवाड़े ने मचाई सनसनी!

Dungarpur: शादी में 'दबंगई' दिखाते लहराए तलवार-चाकू और बजाया तेज में DJ, इंस्टा पर वीडियो वायरल

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शादी समारोहों में हथियारों का प्रदर्शन और तेज आवाज में DJ बजाकर आमजन में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है.

जिले की चौरासी थाना पुलिस ने पोहरी खातुरात में बारात के दौरान तलवार लहराने और तेज DJ बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार डीजे और एक थार कार को जब्त किया है. वही एक युवक को डिटेन किया है.

4 DJ सिस्टम को तेज आवाज में बजाए

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जिले के चौरासी थाने के सीआई भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि 22 मार्च को प्रवीण मीणा निवासी पातली की बारात ग्राम पंचायत पोहरी खातुरात जा रही थी. इस दौरान बारात में शामिल 4 DJ सिस्टम को बेहद तेज आवाज में बजाया गया.

सरेआम लहराए चाकू और तलवारें

साथ ही, बारात में शामिल कुछ युवाओं ने सरेआम तलवारें और चाकू लहराए. केवल इतना ही नहीं, इन युवाओं ने सड़क पर यातायात बाधित किया और दहशत फैलाने वाले वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 2 DJ सिस्टम जिला परिवहन विभाग द्वारा और 1 DJ स्थानीय थाने द्वारा जब्त किया गया है.

मुख्य आरोपी को किया गया डिटेन

वहीं, एक DJ मालिक ने डर के मारे स्पीकर उतार कर छुपा दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसकी पिकअप को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त कर लिया. इसके अलावा, सड़क पर 'स्टाइल' में थार चलाकर लोगों को डराने वाले चालक की थार कार भी जब्त की गई है. वहीं, तलवार लहराकर वीडियो वायरल करने वाले मुख्य आरोपी को डिटेन कर लिया गया है. पुलिस अन्य हुड़दंगियों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है.

पढ़िए डूंगरपुर क्राइम का दूसरा मामला

इधर, जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने माण्डवा गांव में एक युवक पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइल भी जब्त की हैं.

जिले के कोतवाली थाने के एएसआई18 अशोक कुमार ने बताया कि घटना 18 मार्च की रात को मांडवा गांव में हुई थी. आरोपी आशीष, सुनील और उनके कुछ साथी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर गांव में हंगामा कर रहे थे. उन्होंने धारदार हथियार दिखाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया. उसी समय योगेश कलासुआ अपने घर लौट रहा था. उसने आरोपियों को शांत रहने की सलाह दी, जिस पर उन्होंने योगेश पर हमला कर दिया. आरोपियों ने योगेश के सिर पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे वह घायल हो गया था.

आरोपी बाइक छोड़कर हुए फरार

योगेश को बचाने आए मनोज और अनिल के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर मौके से फरार हो गए. घायल योगेश को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मोडासा रेफर कर दिया गया. इस घटना के संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

कोतवाली थाना एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आशीष कटारा, उज्जवल रोत, अश्विन रोत, सुनील कटारा और अरविन्द बरंडा पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपी पूर्व में भी मारपीट और विवाद की घटनाओं में शामिल रहे हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news