शराब तस्करों के मंसूबो पर पानी फेर रही डूंगरपुर पुलिस, 11 माह में 10 करोड़ से अधिक की शराब पकड़ी

Dungarpur News: डूंगरपुर पुलिस का अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता ने शराब तस्करों के मंसूबो पर पानी फेर दिया है. हरियाणा से चलकर राजस्थान के विभिन्न थानों को पार करते हुए गुजरात में शराब तस्करी करने वाले शराब तस्करों की नैया राजस्थान-गुजरात सीमा के अंतिम जिले डूंगरपुर जिले में आकर डूब रही है. अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में हुई कार्रवाई इसी ओर इशारा कर रही है. डूंगरपुर जिले में पिछले 11 माह में विभिन्न थाना पुलिस ने 10 करोड़ 30 लाख रुपए की शराब पकड़ी है.वही शराब तस्करी करते हुए 81 वाहनों को जब्त कर 769 तस्करों को गिरफ्तार किया है.

राजस्थान-गुजरात के सीमावर्ती डूंगरपुर जिले से गुजरात की ओर बढती शराब तस्करी को रोकने के लिए डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार ने अवेध शराब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता रखा है. पुलिस द्वारा चलाये गए इस ऑपरेशन में शराब तस्करों की कमर तोड़ कर रख दी है. डूंगरपुर जिले के गुजरात सीमा से लगते बिछीवाडा थाना पुलिस और धम्बोला थाने सहित विभिन्न थाना पुलिस ने वर्ष 2025 में जनवरी से नवम्बर तक शराब तस्करी में 81 वाहनो को जब्त किया है.

वही 769 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 करोड़ 30 लाख रुपए की शराब जब्त की है. जबकि पुलिस ने 2024 में अवैध शराब तस्करी में 56 वाहनों को जब्त किया था. वही 774 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 5 करोड़ 60 लाख रुपए की शराब जब्त की थी. ऐसे में पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा कीमत की शराब डूंगरपुर पुलिस ने जब्त की है.

3 राज्यों से शराब 1000 किमी दूर गुजरात के बॉर्डर पर आकर पकड़ी

डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना पुलिस की ओर से शराब तस्करी के खिलाफ सबसे ज्यादा पर बड़ी कार्रवाइया की गई. पकड़ी गई शराब की बात करे तो ये पंजाब, हरियाणा ओर आंध्रप्रदेश के साथ ही राजस्थान निर्मित शराब भी पकड़ी गई है. पंजाब, हरियाणा ओर आंध्रप्रदेश डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर से 800 से 1000 किलोमीटर दूर है. ऐसे में तस्कर सांठगांठ के जरिए शराब को गुजरात बॉर्डर तक लाने में कामयाब हो गए. लेकिन बॉर्डर पर करोड़ों की शराब की खेप पकड़ी गई.

गुजरात में शराब पर रोक, इसलिए डिमांड ज्यादा

राजस्थान के डूंगरपुर से सटे गुजरात राज्य में शराब पर रोक है. ऐसे में गुजरात में राजस्थान के ज़रिए शराब की तस्करी होती है. गुजरात में शराब की भारी डिमांड है. वही तस्करी कर पहुंचने वाली शराब 2 से 3 गुना तक महंगी बिकती है. खासकर डूंगरपुर के बिछीवाड़ा के रतनपुर बॉर्डर, रामसागड़ा थाना क्षेत्र के वीरपुर मेवाड़ा बॉर्डर, धंबोला थाना क्षेत्र के पुनावाडा ओर सारथुना बॉर्डर से शराब की तस्करी की जा रही है.

शराब तस्करी के अलग-अलग हथकंडे फिर भी जाल में फंस रहे

डूंगरपुर पुलिस की ओर से शराब तस्करी पर की जा रही सख्ती से शराब तस्करों ने शराब तस्करी के लिए नए-नए तरीके भी इजात किये है. शराब तस्करों ने फलो की आड़ में, सब्जियों की केरेट की आड़ में, गेंहू और इलेक्ट्रोनिक आइटम की आड़ में शराब भरकर तस्करी करने के प्रयास के साथ-साथ ही ट्रको में अलग से गुप्त केबिन बनाकर, एम्बुलेंस तक में भी शराब तस्करी का प्रयास किया लेकिन शराब तस्करों के ये तरीके डूंगरपुर पुलिस की नजर नहीं बच पाए और उनकी ये कोशिशे भी नाकाम साबित हुई.

एसपी मनीष कुमार ने बताया की डूंगरपुर जिले से गुजरात की और होने वाली शराब तस्करी को रोकने के पुलिस के प्रयास निरंतर जारी है. गुजरात की सीमा से लगते सभी थानाधिकारियों को अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया गया ताकि डूंगरपुर जिले से शराब तस्करी पर पूरी लगाम लगाईं जा सके. वही डूंगरपुर पुलिस हरियाणा से जुड़े शराब तस्करी के तारो तक भी पहुँचने का प्रयास कर रही है.

इधर डूंगरपुर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान से शराब तस्करों की कमर टूटी है . भले ही शराब तस्करी के नित नए हथकंडे तस्कर अपना रहे हो लेकिन डूंगरपुर पुलिस के मजबूत मुखबिर तंत्र और मुस्तैदी की वजह से तस्करों की शराब रूपी नैया गुजरात पहुंचने से पहले ही किनारे रूपी डूंगरपुर में आकर डूब रही है. बहराल डूंगरपुर पुलिस के शराब तस्करी को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयास काबिले तारीफ़ है. और ऐसे ही प्रयास उन जिलो की पुलिस को भी करने की जरुरत है जिन जिलो से गुजरकर ये अवेध शराब गुजरात पहुंचती है.

