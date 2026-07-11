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डूंगरपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक साथ 289 पुलिसकर्मियों के तबादले, कई थानों को मिले नए थानाधिकारी

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में एसपी मनीष कुमार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. 13 सीआई, 11 एसआई, 92 एएसआई, 75 हेड कांस्टेबल और 98 कांस्टेबल सहित कुल 289 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 11, 2026, 01:30 PM|Updated: Jul 11, 2026, 01:30 PM
डूंगरपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक साथ 289 पुलिसकर्मियों के तबादले, कई थानों को मिले नए थानाधिकारी
Image Credit: एसपी मनीष कुमार.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: उदयपुर रेंज में पुलिस अधिकारियों के तबादलों के बाद अब डूंगरपुर जिले में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. शुक्रवार देर रात जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष कुमार की ओर से सीआई से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के तबादला आदेश जारी किए गए. इस सूची में हाल ही में जिले में आए अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

13 सीआई, 11 एसआई सहित 289 पुलिसकर्मियों का तबादला

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जारी आदेश के अनुसार जिले में 13 सर्किल इंस्पेक्टर (सीआई), 11 सब इंस्पेक्टर (एसआई), 92 एएसआई, 75 हेड कांस्टेबल और 98 कांस्टेबल के तबादले किए गए हैं. इस बड़े फेरबदल के बाद जिले के कई थानों और पुलिस इकाइयों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं.

कई थानों को मिले नए थानाधिकारी

तबादला सूची में कई प्रमुख पुलिस थानों के प्रभारी भी बदले गए हैं. हिमांशु सिंह को डूंगरपुर शहर का नया कोतवाल बनाया गया है. वहीं संगीता बंजारा को सदर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसके अलावा देवेंद्रसिंह देवल को धम्बोला से बिछीवाड़ा थानाधिकारी लगाया गया है, जबकि चंद्रशेखर को धम्बोला का नया सीआई बनाया गया है. मुकेश मेघवाल को साइबर थाना, शिवराज गुर्जर को दोवड़ा थानाधिकारी और तेजसिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईयूसीएडब्ल्यू कार्यालय में पदस्थापित किया गया है.

इन अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

तबादला आदेश के तहत रामेशलाल को चितरी थानाधिकारी, विनोद कुमार को अपराध सहायक, शैलेंद्र सिंह को आसपुर थानाधिकारी, रतनलाल को चौरासी थानाधिकारी, नारायणलाल को एएचटीयू कार्यालय तथा घनश्याम सिंह को साइबर थाने में लगाया गया है.

वहीं एसआई स्तर पर देवेंद्र सिंह को वरदा, रघुवीर सिंह को कुंआ, भरतलाल को निठाउवा, कांतिलाल को कोतवाली, अमृतलाल को दोवड़ा, लक्ष्मणलाल को पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, रमेशचंद्र को धम्बोला, कालूलाल को चौरासी, नारायणलाल को दोवड़ा की अस्थायी चौकी बनकोड़ा, रमेशचंद्र हाजाजी को कोतवाली तथा रमेशचंद्र मोतीराम को देवल चौकी (सदर थाना) में नई पोस्टिंग दी गई है.

जिले की पुलिस व्यवस्था में दिखेगा बदलाव

एक साथ बड़ी संख्या में हुए इन तबादलों के बाद डूंगरपुर जिले के पुलिस महकमे की तस्वीर बदलती नजर आएगी. कई थानों में नए अधिकारियों की नियुक्ति होने से स्थानीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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