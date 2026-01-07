पंचायत चुनाव से पहले डूंगरपुर में आरक्षण को लेकर उठी आवाज, रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में समता आंदोलन समिति, ब्लॉक सीमलवाड़ा की ओर से टीएसपी क्षेत्र में पंचायती राज चुनावों में लागू स्थायी आरक्षण व्यवस्था को हटाकर रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर सीमलवाड़ा एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया. वहीं, एसडीएम को राज्यपाल व सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

समता आंदोलन समिति, ब्लॉक सीमलवाड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पंड्या के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एसडीएम ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए. इस मौके पर समता आंदोलन समिति ने टीएसपी क्षेत्र में पंचायतीराज चुनावों में लागू स्थायी आरक्षण व्यवस्था को हटाकर रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

इस मौके पर दिनेश पंड्या ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनु सूचित जाति के नागरिक भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं और सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं लेकिन लगातार आरक्षण के कारण वे पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव लड़ने से वंचित हैं.

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार देता है, इसके बावजूद टीएसपी क्षेत्र में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख जैसे पद लंबे समय से आरक्षित हैं. इससे गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग की आवाज लोकतांत्रिक संस्थाओं तक नहीं पहुंच पा रही है और क्षेत्र का संतुलित विकास प्रभावित हो रहा है.

समिति ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए टीएसपी क्षेत्र में पंचायतीराज चुनावों में रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग की है. वहीं, जिन ग्राम पंचायतों में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 60 प्रतिशत से अधिक है, वहां आरक्षण हटाकर सभी वर्गों को चुनाव लड़ने का समान अवसर दिए जाने की मांग की है. इधर, अपनी मांगों को लेकर समिति ने एसडीएम को राज्यपाल व सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है.

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अदालत ने कहा था कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए, जिससे चुनाव होने में देरी ना हो. पंचायत चुनावों को लेकर राजस्थान में तैयारियां की जा रही हैं. ऐसे में बीजेपी से लेकर कांग्रेस जीत को लेकर अलग-अलग दावे कर रही है. ऐसे में अब देखना होगा कि जीत का झंडा किसकी लहराता है.

