डूंगरपुर में रात 1 बजे खत्म हुआ धरना! MLA घोघरा की मांगों पर एक्शन, ASI-हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा थाने के सामने चल रहा धरना आखिरकार देर रात खत्म हो गया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक गणेश घोघरा अपने समर्थकों, पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों के साथ पिछले दो दिनों से यहां प्रदर्शन कर रहे थे. मंगलवार देर रात करीब 1 बजे प्रशासन और विधायक के बीच सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया.

यह पूरा मामला एक युवक महेंद्र और उसके पिता के साथ कथित मारपीट और पुलिस द्वारा अवैध वसूली के आरोपों से जुड़ा हुआ है. विधायक गणेश घोघरा इन आरोपों को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर अड़े हुए थे. इसी को लेकर वे बिछीवाड़ा थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे.

मंगलवार को मामले को सुलझाने के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास तेज किए गए. डूंगरपुर के डीएसपी तपेंद्र मीणा पहले विधायक से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मुकेश कुमार सांखला भी मौके पर पहुंचे. इसके बाद एएसपी और विधायक के बीच कई दौर की लंबी वार्ता चली, जिसमें विधायक की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई.

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एएसआई रामचंद्रा और हेड कांस्टेबल सुनील कुमार जांगिड़ को लाइन हाजिर कर दिया गया

आखिरकार, एएसपी मुकेश कुमार सांखला ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक (एसपी) को दी. एसपी के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बिछीवाड़ा थाने में तैनात एएसआई रामचंद्रा और हेड कांस्टेबल सुनील कुमार जांगिड़ को लाइन हाजिर कर दिया गया. इन दोनों पुलिसकर्मियों पर ही युवक और उसके पिता के साथ मारपीट के आरोप लगे थे.

इसके अलावा, अवैध वसूली और अन्य आरोपों को लेकर भी जांच के आदेश दिए गए हैं. एएसपी ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद यदि कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन के इस आश्वासन और तत्काल की गई कार्रवाई के बाद विधायक ने अपना धरना समाप्त करने का फैसला लिया.

करीब दो दिन तक चले इस धरने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग भी विधायक के साथ मौजूद रहे. देर रात सहमति बनने के बाद सभी लोग शांतिपूर्वक वहां से रवाना हो गए. इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो गई है, हालांकि अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

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