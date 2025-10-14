Zee Rajasthan
राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर पकड़ी गई 12 लाख की शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने  राजस्थान-गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर 12 लाख की शराब को बरामद किया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया. 
 

Published: Oct 14, 2025, 03:48 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 03:48 PM IST

Chaurasi, Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है.

वहीं, ट्रक से 12 लाख की शराब को बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है. प्लास्टिक कैरेट की आड़ में शराब गुजरात तस्करी की जा रही थी. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

डूंगरपुर जिले के धम्बोला थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि एसपी डूंगरपुर की ओर से अवैध शराब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है. इसी के तहत मुखबिर के जरिए शराब तस्करी की सूचना मिली थी.

सूचना पर पुलिस की ओर से राजस्थान-गुजरात के सरथूना बोर्डर पर नाकेबंदी की गई. नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया गया. ट्रक में चालक व सहचालक मौजूद थे. पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में प्लास्टिक कैरेट की आड़ में राजस्थान निर्मित शराब के कार्टन भरे हुए थे. पुलिस ने आबकारी अधिनियम में ट्रक को जब्त करते हुए एमपी निवासी राजाराम अहिरवार और रवि सोलंकी को गिरफ्तार किया.

वहीं, ट्रक से राजस्थान निर्मित शराब के 352 कार्टन बरामद किए. थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि जब्त शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपये है. शराब उदयपुर से भरकर गुजरात तस्करी की जानी थी. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

वहीं, डूंगरपुर जिले के कुआ थानाधिकारी रामेंग पाटीदार ने बताया कि चिखली निवासी रमनलाल ने 12 अक्टूबर ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि 11 अक्टूबर को रात को दुकान बंद करके घर गया था. अगले दिन सुबह 12 अक्टूबर को जब्त दूकान पहुंचा तो देखा की दुकान अन्दर सामान बिखरा पड़ा था.

दुकान में लगी एलईडी, 18 हजार नगद व चांदी के सिक्के गायब थे. चोरों ने दुकान के पीछे जाली तोड़कर चोरी को अंजाम दिया था. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. वहीं, तकनीकी साक्ष्य व मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस ने नयागांव निवासी राहुल पारगी व सुरेश पारगी को डिटेन कर पूछताछ की.
पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

