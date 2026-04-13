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डूंगरपुर में राशन डीलरों का बवाल! 4 दिन से धरना, सिस्टम पर उठे सवाल

Dungarpur News: डूंगरपुर में राशन डीलरों का धरना चौथे दिन भी जारी है. करीब ₹2.5 करोड़ के बकाया कमीशन, नेटवर्क समस्याओं और गेहूं आवंटन में कमी को लेकर डीलर नाराज हैं और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 13, 2026, 01:29 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 01:29 PM IST

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डूंगरपुर में राशन डीलरों का बवाल! 4 दिन से धरना, सिस्टम पर उठे सवाल

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में राजस्थान राज्य राशन डीलर एसोसिएशन के बैनर तले राशन डीलरों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा. अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में डीलर धरना स्थल पर डटे रहे और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि राशन डीलर लंबे समय से कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों का करीब ढाई करोड़ रुपये का कमीशन अभी तक बकाया है. इस भुगतान में देरी के कारण डीलरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है.

इसके अलावा, राशन वितरण के दौरान नेटवर्क समस्या भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. कई बार अचानक नेटवर्क बंद हो जाता है, जिससे वितरण कार्य प्रभावित होता है. गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे डीलरों और उपभोक्ताओं के बीच विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है.

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डीलरों ने लगाए ये आरोप

डीलरों ने यह भी आरोप लगाया कि लगभग 18 से 20 राशन डीलरों का कमीशन गलती से अन्य डीलरों के खातों में ट्रांसफर हो रहा है. इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए उन्हें बार-बार प्रयास करने पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है.

वहीं, जिले में गेहूं के आवंटन में लगातार कमी की शिकायत भी सामने आई है. कई मामलों में प्रति डीलर 2 से 10 क्विंटल तक कम अनाज मिल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा और डीलरों पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है. जिन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वहां अस्थायी व्यवस्था तो की गई है, लेकिन आवंटन ‘शून्य’ दिखाया जा रहा है, जिससे वितरण पूरी तरह बाधित हो गया है.

राकेश जैन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि डीलर किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे.

इस विरोध प्रदर्शन के चलते सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे आम लोगों को राशन वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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