Dungarpur: जर्जर भवन के बीच जज्बा जिंदा, ग्रामीणों-शिक्षकों ने टीन शेड में बचाई बच्चों की पढ़ाई

Dungarpur News: राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के सरकारी दावे धरातल पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं. यहां के चिखली ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रेगदडा की तस्वीर शिक्षा विभाग की विफलता और स्थानीय समुदाय के जज्बे की एक साथ गवाही दे रही है. पूरा स्कूल भवन जर्जर होने के कारण बंद पड़ा है और वर्तमान में बच्चे एक अस्थाई टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं.

झालावाड़ हादसे के बाद जर्जर घोषित हुआ स्कूल

झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद पूरे प्रदेश में विद्यालयों का सर्वे कराया गया था. इस सर्वे के बाद ही 31 जुलाई 2025 को राप्रावि रेगदडा के पूरे भवन को जानलेवा और जर्जर घोषित कर दिया गया था. स्कूल में 57 बच्चों का नामांकन है और तीन शिक्षक कार्यरत हैं. भवन बंद होने के बाद एक माह तक स्कूल किसी तरह निजी परिसर में चला, लेकिन बच्चों के बैठने और पढ़ने की स्थाई समस्या बनी रही.

जब शिक्षक और ग्रामीण बने 'भामाशाह'

शिक्षा विभाग से नई बिल्डिंग की मंजूरी मिलने में हो रही देरी को देखते हुए स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय खुद पहल करने की ठानी. संस्था प्रधान हरिशचन्द्र छगण, शिक्षक विपुल रोत और नरेश कटारा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की. प्रशासन की सुस्ती देख ये सभी खुद भामाशाह बन गए.

टीन शेड बनवाने में कुल 90 हजार रुपये का खर्च आया. स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार 25 हजार रुपये जुटाए.शेष 45 हजार रुपये की बड़ी राशि विद्यालय के तीनों शिक्षकों ने अपनी जेब से वहन की. महज एक महीने के भीतर खेल मैदान परिसर में एक टीन शेड खड़ा कर दिया गया, जहां अब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को एक साथ बिठाकर शिक्षा दी जा रही है.

सरकारी फाइलें और भविष्य के सवाल

संस्था प्रधान ने बताया कि विभाग को नए भवन का प्रस्ताव काफी समय पहले भिजवाया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है. कड़ाके की सर्दी और चिलचिलाती धूप में टीन शेड के नीचे पांच कक्षाओं का एक साथ संचालन करना शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रेगदडा स्कूल की यह कहानी बताती है कि जहां विभाग नाकाम साबित हुआ, वहां शिक्षकों की कर्तव्यनिष्ठा और ग्रामीणों के सहयोग ने बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाने से बचा लिया. अब बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग आखिर कब इस स्कूल की सुध लेगा और यहां के नौनिहालों को एक सुरक्षित और पक्की छत नसीब होगी?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-