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डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा: खेत में फसल को पानी देने गए रिटायर फौजी की कुएं में डूबकर मौत

Dungarpur News: डूंगरपुर के सामीतेड गांव में 70 वर्षीय रिटायर फौजी शंकरलाल की कुएं में डूबने से मौत हो गई. वे खेतों में फसल को पानी देने गए थे. पैर फिसलने से कुएं में गिरने की बात सामने आई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू की.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 24, 2026, 03:37 PM IST | Updated:Sep 24, 2026, 03:37 PM IST
डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा: खेत में फसल को पानी देने गए रिटायर फौजी की कुएं में डूबकर मौत
Image Credit: रिटायर फौजी शंकरलाल की कुएं में डूबने से मौत.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सामीतेड गांव में खेत पर फसलों को पानी देने गए एक रिटायर फौजी की कुएं में डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि खेत में पानी देते समय पैर फिसलने से वे कुएं में गिर गए. हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

फसलों को पानी देने खेत पर गए थे शंकरलाल
कोतवाली थाने के एएसआई गजराज सिंह के अनुसार, सामीतेड निवासी अर्जुन कोटेड ने पुलिस को रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया गया कि उनके 70 वर्षीय पिता शंकरलाल रिटायर फौजी थे. वे खेतों में फसलों को पानी देने के लिए गए थे.

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बताया गया कि शंकरलाल खेत पर फसलों को पानी देने के लिए गए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी घर वापस नहीं लौटे. इसके बाद परिजनों को उनकी चिंता हुई और उन्होंने खेतों की ओर जाकर उनकी तलाश शुरू की.

कुएं के पास मिली चप्पल और मोबाइल
परिजनों ने खेत पर पहुंचकर शंकरलाल को तलाशना शुरू किया. इस दौरान कुएं के पास उनकी चप्पल और मोबाइल फोन मिला. सामान कुएं के पास मिलने के बाद परिजनों और आसपास मौजूद लोगों को अनहोनी की आशंका हुई.

जब कुएं के अंदर देखा गया तो शंकरलाल का शव पानी में तैरता हुआ नजर आया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसके बाद पुलिस को हादसे की सूचना दी गई.

ग्रामीणों की मदद से शव कुएं से निकाला
सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने के बाद ग्रामीणों की मदद से शंकरलाल के शव को कुएं से बाहर निकलवाया. हादसे के बाद परिवार में भी मातम का माहौल हो गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, खेत पर फसलों को पानी देने के दौरान पैर फिसलने से शंकरलाल कुएं में गिर गए और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. यहां पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रही है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, खेत पर फसलों को पानी देने के दौरान कुएं में गिरने से रिटायर फौजी शंकरलाल की मौत हुई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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