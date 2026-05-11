/डूंगरपुर में फिर मां की ममता शर्मसार, नदी में तैरता मिला 9 माह का भ्रूण

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दो नदी में एक 9 माह का भ्रूण मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई. भ्रूण के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में दो नदी में एक भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से भ्रूण को नदी से बाहर निकलवाया. इसके बाद भ्रूण को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. भ्रूण 8 से 9 माह का बताया जा रहा है.
डूंगरपुर जिले के सदर थाने के एसआई भवानीशंकर ने बताया कि सुन्दरपुर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी प्रवीण पुत्र किशनलाल कोटेड दो नदी पुल की ओर गया था. इस दौरान उसने नदी में कोई वस्तु तैरती हुई देखी. पास जाकर देखने पर वह भ्रूण नजर आया. इसके बाद उसने सदर थाना पुलिस को सूचना दी.
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से भ्रूण को बाहर निकाला गया. पुलिस ने बताया की भ्रूण पूरी तरह से विकसित था. भ्रूण के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था. आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात महिला या व्यक्ति ने भ्रूण को नदी में फेंक दिया.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. बालक भ्रूण करीब 8 से 9 माह का बताया जा रहा है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब भ्रूण को नदी में फेंकने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है.
पढ़िए डूंगरपुर की एक और खबर
डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में गंधवा फला हड़मतिया में एक विवाहिता की मौत के तीसरे दिन आज सोमवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकी. विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। पीहर पक्ष में मौत पर शक जताया. वहीं, परिजनों की ओर से निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद माने. वही मामले की जांच सीमलवाड़ा एसडीएम की ओर से की जाएगी.
चौरासी थानाधिकारी भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि गंधवा फला हड़मतिया निवासी नर्वदा देवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि उसकी बेटी अरुणा की शादी करीब 6 साल पहले नागरिया पचेका निवासी राकेश पुत्र अमरा से हुई थी. दोनों के 2 बच्चे है. शादी के बाद से ही उसकी बेटी को ससुराल पक्ष की ओर से परेशान किया जाता था.
मां ने रिपोर्ट में बताया कि 9 मई की सुबह करीब 5 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है. सूचना मिलने पर परिवार और गांव के लोग नागरिया पचेला पहुंचे. पीहर पक्षा ने आरोप लगाया कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान है. पहले ही शव को नीचे उतारकर सुला दिया गया था. परिजनों ने आशंका जताई है कि विवाहिता की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है, जिस वजह से परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर तीन दिनों तक अड़े रहे. वहीं, पुलिस की ओर से निष्पक्षता कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन मानें. इसके डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया. वहीं, मामले में एसडीएम की ओर से जांच की जा रही है.
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