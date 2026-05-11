/डूंगरपुर में फिर मां की ममता शर्मसार, नदी में तैरता मिला 9 माह का भ्रूण

पढ़िए डूंगरपुर की एक और खबर

डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में गंधवा फला हड़मतिया में एक विवाहिता की मौत के तीसरे दिन आज सोमवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकी. विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। पीहर पक्ष में मौत पर शक जताया. वहीं, परिजनों की ओर से निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद माने. वही मामले की जांच सीमलवाड़ा एसडीएम की ओर से की जाएगी.

चौरासी थानाधिकारी भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि गंधवा फला हड़मतिया निवासी नर्वदा देवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि उसकी बेटी अरुणा की शादी करीब 6 साल पहले नागरिया पचेका निवासी राकेश पुत्र अमरा से हुई थी. दोनों के 2 बच्चे है. शादी के बाद से ही उसकी बेटी को ससुराल पक्ष की ओर से परेशान किया जाता था.

मां ने रिपोर्ट में बताया कि 9 मई की सुबह करीब 5 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है. सूचना मिलने पर परिवार और गांव के लोग नागरिया पचेला पहुंचे. पीहर पक्षा ने आरोप लगाया कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान है. पहले ही शव को नीचे उतारकर सुला दिया गया था. परिजनों ने आशंका जताई है कि विवाहिता की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है, जिस वजह से परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर तीन दिनों तक अड़े रहे. वहीं, पुलिस की ओर से निष्पक्षता कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन मानें. इसके डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया. वहीं, मामले में एसडीएम की ओर से जांच की जा रही है.

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