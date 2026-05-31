Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /Dungarpur: घर में अकेली थी महिला, चाकू दिखाकर घुसे बदमाश... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

Dungarpur: घर में अकेली थी महिला, चाकू दिखाकर घुसे बदमाश... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

Dungarpur News: डूंगरपुर की टाइगर हिल्स कॉलोनी में तीन नकाबपोश बदमाश घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया. हैरानी की बात यह रही कि लूट से पहले बदमाशों ने फ्रिज से खाना खाया. महिला की सूझबूझ से बदमाश भागे, लेकिन नकदी, पाजेब और मोबाइल लूट ले गए.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 31, 2026, 01:07 PM|Updated: May 31, 2026, 01:07 PM
Dungarpur: घर में अकेली थी महिला, चाकू दिखाकर घुसे बदमाश... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र की टाइगर हिल्स कॉलोनी में एक घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

वारदात से पहले फ्रिज से निकालकर खाया खाना

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि बदमाशों ने लूट को अंजाम देने से पहले घर की रसोई में रखे फ्रिज से खाना निकाला और आराम से खाया. इसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों का यह बेखौफ अंदाज इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

घर में अकेली थीं बुजुर्ग महिला

पीड़िता जया जैन ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है. रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार अलसुबह करीब 4 बजे तीन नकाबपोश बदमाश मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर के भीतर घुस गए. उस समय जया जैन घर में अकेली थीं.

उनके पति अनिल जैन कुवैत में नौकरी करते हैं, जबकि बेटा निर्मित जैन अहमदाबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत है. इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने घर को निशाना बनाया.

चाकू दिखाकर पूछी नकदी और जेवरों की जानकारी

पीड़िता के अनुसार, घर में घुसते ही बदमाश सीधे उनके कमरे में पहुंचे. एक बदमाश ने उनके गले पर धारदार चाकू रख दिया, जबकि दूसरे ने उनका मुंह दबा दिया ताकि वह शोर नहीं मचा सकें.

इसके बाद बदमाशों ने घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी. महिला ने बताया कि कीमती सामान मंदिर में रखा हुआ है. यह सुनकर बदमाश मंदिर की ओर सामान तलाशने चले गए.

महिला की सूझबूझ से टली बड़ी वारदात

बदमाशों का ध्यान भटकते ही जया जैन ने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया. वह चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आईं और जोर-जोर से "चोर-चोर" चिल्लाने लगीं. आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. पड़ोसियों की भीड़ जुटती देख बदमाश घबरा गए और मौके से फरार हो गए.

नकदी, पाजेब और मोबाइल लेकर भागे

भागने से पहले बदमाश घर से करीब 10 हजार रुपये नकद, चांदी की पाजेब और एक मोबाइल फोन लूटकर ले जाने में सफल रहे. घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से जानकारी जुटाई. पुलिस ने कॉलोनी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Kota: 15 साल बाद मिला बिछड़ा परिवार, तो मां से लिपटकर फूट-फूट कर रोया बेटा

ट्रेंडिंग न्यूज़

अलवर में 25 फीट गहरे खेत में पलटी राजस्थान रोडवेज, बस में सवार थे 42 से अधिक यात्री

Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

भयंकर गर्मी का देसी तोड़! पेट को रखे ठंडा-ठंडा कूल-कूल, आजमाएं दादी-नानी वाली यह खास रेसिपी

बारिश आते ही जन्नत बन जाता है राजस्थान, इन जगहों पर मिलता है स्वर्ग जैसा सुकून!

मुंह का कम खुलना और बार-बार छाले हो सकते हैं कैंसर के संकेत, डॉक्टरों ने दी बड़ी सलाह

क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

राजस्थान में दिन में अंधेरा, शाम को हुई भारी बारिश, आने वाले 3 घंटों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

बीकानेर में रेत का रौद्र तांडव! विशाल बवंडर ने दिन को बनाया रात, Watch Video

राजस्थान में नौतपा के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, बादल गरजने के साथ होगी भारी से अति भारी बारिश!

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जिलों में रेड अलर्ट, पीली और काली आंधी के लिए रहें तैयार, घर से निकलने से पढ़े IMD की चेतावनी

आज इन जिलों को झमाझम भिगोएंगे काले बदरा, वज्रपात से भी बचने का रखें इंतजाम!

Rajasthan News: पांडुपोल हनुमान मंदिर, जहां भीम ने गदा मारकर बनाया था पहाड़ों के बीच रास्ता, जानें पूरी कहानी

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

अगले 3 घंटे बेहद अहम, इन जिलों में मेघगर्जन और बारिश का खतरा

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

विदेश भेजने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी! चूरू के 60 से ज्यादा लोग बने धोखाधड़ी का शिकार

1 जून से RTO में बड़ा धमाका! दलालों की दुकान होगी बंद, परिवहन विभाग का सख्त आदेश

Rajasthan Weather: अगले 3 घंटे भारी! चित्तौड़गढ़-बीकानेर और नागौर समेत 7 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

बाजार खुलते ही ढेर हुआ सोना, जयपुर में धड़ाम हुए गोल्ड के दाम, जानें सर्राफा बाजार के ताजा रेट

घर के अंदर बहाया गया खून, सिर्फ 1 KM दूर जलती मिली एक ही परिवार के 4 लोग की लाशें, पढ़ें क्राइम स्टोरी

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

Rajasthan Weather: चित्तौड़गढ़ में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, कई क्षेत्रों में बिजली गुल, पढ़ें पूरी अपडेट

RPSC Lecturer Exam 2025: राजस्थान में प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आज से, धुंधली फोटो वाले आधार कार्ड पर आयोग का बड़ा निर्देश

दिल्ली-मुंबई के ब्रांड्स भी पड़ जाएंगे फीके, राजस्थान के इन बाजारों में मिलेगा सबसे यूनिक वेडिंग ड्रेस!

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Tags:
Dungarpur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भाई-भतीजावाद पर करारा व्यंग्य! राजस्थान की यह कहावत आज भी है पूरी तरह फिट

भाई-भतीजावाद पर करारा व्यंग्य! राजस्थान की यह कहावत आज भी है पूरी तरह फिट

Rajasthani Kahavat
2

झुंझुनूं बनेगा नया वाइल्डलाइफ टूरिज्म हब, बीड़-बांसियाल रिजर्व में फिर दौड़ेंगी सफारी गाड़ियां

Jhunjhunu News
3

क्या आप राजस्थानी जानते हैं? बताइए इस कहावत का अर्थ

Rajasthani Kahavat
4

Dungarpur: घर में अकेली थी महिला, चाकू दिखाकर घुसे बदमाश... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

Dungarpur News
5

टोंक के देवली में शहीद स्मारक पर हमला, अज्ञात लोगों ने तोड़ी 50 फीट लंबी दीवार

Tonk News