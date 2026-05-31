/Dungarpur: घर में अकेली थी महिला, चाकू दिखाकर घुसे बदमाश... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र की टाइगर हिल्स कॉलोनी में एक घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

वारदात से पहले फ्रिज से निकालकर खाया खाना

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इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि बदमाशों ने लूट को अंजाम देने से पहले घर की रसोई में रखे फ्रिज से खाना निकाला और आराम से खाया. इसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों का यह बेखौफ अंदाज इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

घर में अकेली थीं बुजुर्ग महिला

पीड़िता जया जैन ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है. रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार अलसुबह करीब 4 बजे तीन नकाबपोश बदमाश मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर के भीतर घुस गए. उस समय जया जैन घर में अकेली थीं.

उनके पति अनिल जैन कुवैत में नौकरी करते हैं, जबकि बेटा निर्मित जैन अहमदाबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत है. इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने घर को निशाना बनाया.

चाकू दिखाकर पूछी नकदी और जेवरों की जानकारी

पीड़िता के अनुसार, घर में घुसते ही बदमाश सीधे उनके कमरे में पहुंचे. एक बदमाश ने उनके गले पर धारदार चाकू रख दिया, जबकि दूसरे ने उनका मुंह दबा दिया ताकि वह शोर नहीं मचा सकें.

इसके बाद बदमाशों ने घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी. महिला ने बताया कि कीमती सामान मंदिर में रखा हुआ है. यह सुनकर बदमाश मंदिर की ओर सामान तलाशने चले गए.

महिला की सूझबूझ से टली बड़ी वारदात

बदमाशों का ध्यान भटकते ही जया जैन ने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया. वह चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आईं और जोर-जोर से "चोर-चोर" चिल्लाने लगीं. आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. पड़ोसियों की भीड़ जुटती देख बदमाश घबरा गए और मौके से फरार हो गए.

नकदी, पाजेब और मोबाइल लेकर भागे

भागने से पहले बदमाश घर से करीब 10 हजार रुपये नकद, चांदी की पाजेब और एक मोबाइल फोन लूटकर ले जाने में सफल रहे. घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से जानकारी जुटाई. पुलिस ने कॉलोनी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है.