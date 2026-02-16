Zee Rajasthan
Dungarpur: तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर,देवरानी-जेठानी की हुई मोके पर मौत, एक युवक हुआ घायल

Rajasthan News: डूंगरपुर के सागवाड़ा बाईपास पर कार की टक्कर से ऑटो सवार देवरानी-जेठानी की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है.

Published: Feb 16, 2026, 12:47 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 12:47 PM IST

Dungarpur: तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर,देवरानी-जेठानी की हुई मोके पर मौत, एक युवक हुआ घायल

Dungarpur Accident News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 927ए पर सागवाड़ा बाईपास पर गोवाड़ी के पास एक कार ने पीछे से ऑटो को टक्कर मार दी. जिससे ऑटो में सवार दो महिलाओं देवरानी और जेठानी की मौत हो गई. जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया.

कैसे हुआ हादसा?

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने के सीआई मनीष खोईवाल ने बताया कि गामड़ा ब्राह्मणिया निवासी विष्णु पुत्र पन्नालाल बामनिया, लक्ष्मी पत्नी विष्णु बामनिया और शारदा पत्नी कचरू बामनिया ऑटो में सवार होकर गामड़ा जा रहे थे. इस दौरान एनएच 927 ए पर गोवाड़ी गांव के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और और हादसे में लक्ष्मी और शारदा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि विष्णु गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही सीआई मनीष खोईवाल और एसआई अश्विनी कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायल को सागवाड़ा के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है. जबकि दोनों महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए . इधर परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किए और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जांच शुरू

बता दें कि सागवाड़ा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और टक्कर मारकर भागने वाली कार की तलाश और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. इस हृदयविदारक घटना के बाद गामड़ा ब्राह्मणिया गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

तेज रफ्तार ईको कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत

डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में करोली काली घाटी हनुमान मंदिर के पास एक ईको कार ने बाइक को टक्कर मार दी . हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है . वही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है .

डूंगरपुर जिले के बिछीवाडा थाने के एएसआई शिशुपाल सिंह ने बताया कि जाकोल निवासी राजेन्द्र पटेल ने रिपोर्ट दी है . रिपोर्ट में बताया कि वह अपने जीजा राजेश पटेल और एक अन्य साथी भगा पटेल के साथ भुवनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे. तीनों अलग-अलग बाइक पर सवार थे. इस दौरान करौली काली घाटी हनुमान मंदिर के पास डूंगरपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ईको कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए राजेश पटेल की बाइक को गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी.

हादसे में राजेश पटेल के दाहिने पैर और घुटने में गंभीर चोटें आईं और काफी खून बह गया. हादसे के तुरंत बाद घायल को निजी वाहन से डूंगरपुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद राजेश पटेल को मृत घोषित कर दिया. मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया . पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है . वही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है .

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

