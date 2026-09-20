/डूंगरपुर-सागवाड़ा में कल निकाय अध्यक्षों का चुनाव, भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत

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Dungarpur Municipal Council Election: राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद सभापति और सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव सोमवार को होंगे. डूंगरपुर नगरपरिषद में सभापति का चुनाव नगर परिषद में होगा, जबकि सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव सागवाड़ा एसडीएम कार्यालय में कराया जाएगा. दोनों स्थानों पर मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा.
पार्षदों के आंकड़ों के लिहाज से भाजपा के पास बहुमत
दोनों ही निकाय में स्पष्ट बहुमत होने से भाजपा के उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है. डूंगरपुर नगर परिषद सभापति पद के लिए भाजपा की सुशीला गुप्ता और कांग्रेस के भरत नागदा चुनाव मैदान में हैं. नगर परिषद में कुल 40 पार्षद हैं, जिनमें भाजपा के 24, कांग्रेस के 12, बीएपी के 3 और भाजपा से बागी एक निर्दलीय पार्षद शामिल हैं. पार्षदों के आंकड़ों के लिहाज से भाजपा के पास बहुमत है.
सागवाड़ा में भी भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत
इसी तरह सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की आशा पाटीदार और कांग्रेस की भूमिका पंचाल के बीच मुकाबला है. नगर पालिका में कुल 35 पार्षद हैं. इनमें भाजपा के 23, कांग्रेस के 8 और बीएपी के 4 पार्षद हैं. यहां भी भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है.
दोनों निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. मतगणना के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने-अपने पार्षदों की बाडे़बंदी कर रखी है. इधर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.
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