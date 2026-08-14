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डूंगरपुर निकाय चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, सागवाड़ा में OBC महिला के लिए आरक्षित, 17 अगस्त को निकलेगी वार्ड लॉटरी

Dungarpur Nikay Chunav 2026: डूंगरपुर नगर परिषद का सभापति पद जनरल ओपन और सागवाड़ा नगर पालिका का अध्यक्ष पद OBC महिला के लिए आरक्षित हुआ है. आरक्षण बदलने से भाजपा-कांग्रेस की रणनीति बदलेगी. अब 17 अगस्त को वार्ड आरक्षण की लॉटरी के बाद चुनावी तस्वीर और साफ होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 14, 2026, 10:30 AM IST | Updated:Aug 14, 2026, 10:30 AM IST
डूंगरपुर निकाय चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, सागवाड़ा में OBC महिला के लिए आरक्षित, 17 अगस्त को निकलेगी वार्ड लॉटरी
Image Credit: सागवाड़ा नगर पालिका का अध्यक्ष पद OBC महिला के लिए आरक्षित.

Dungarpur Nikay Chunav 2026: जयपुर में गुरुवार को नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई. इसके साथ ही डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में सभापति और अध्यक्ष पद के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है. डूंगरपुर नगर परिषद का सभापति पद इस बार जनरल ओपन वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, वहीं, सागवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष का पद OBC महिला के लिए तय किया गया है.

पिछली बार डूंगरपुर नगर परिषद में सभापति पद ST ओपन के लिए आरक्षित था. वहीं सागवाड़ा में पिछली बार अध्यक्ष का पद जनरल ओपन सीट थी. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही दोनों निकायों में संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है.

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डूंगरपुर में जनरल ओपन, सागवाड़ा में OBC महिला

लॉटरी के बाद डूंगरपुर नगर परिषद में सभापति पद जनरल ओपन के लिए आरक्षित हुआ है. दूसरी ओर सागवाड़ा नगर पालिका में OBC महिला अध्यक्ष चुनी जाएगी. आरक्षण में हुए इस बदलाव का सीधा असर राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन रणनीति पर पड़ेगा.

दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस में अब संभावित चेहरों को लेकर मंथन तेज होने की उम्मीद है. वार्डवार समीकरण, सामाजिक स्थिति और स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार की पकड़ को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी.

डूंगरपुर में 7 बोर्ड से भाजपा का कब्जा

डूंगरपुर नगर परिषद की राजनीति में भाजपा का दबदबा लंबे समय से रहा है. यहां पिछले 7 बोर्ड से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है. ऐसे में सभापति पद के जनरल ओपन होने के बाद भाजपा को अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखने की उम्मीद होगी.

जनरल ओपन आरक्षण से पूर्व सभापति रहे केके गुप्ता का नाम भी चर्चा में आ सकता है. वे वर्ष 2015 से 2020 तक सभापति रहे थे और वर्तमान में स्वच्छता के प्रदेश एम्बेसेडर हैं. उनके कार्यकाल में डूंगरपुर शहर में विकास और स्वच्छता के क्षेत्र में काम होने की बात कही जाती है. इन्हीं कामों के आधार पर उन्हें दोबारा जनता का समर्थन मिलने की संभावना को लेकर चर्चा है.

सागवाड़ा में 16 साल बाद OBC वर्ग को मौका

सागवाड़ा नगर पालिका में करीब 16 साल बाद OBC वर्ग को पालिकाध्यक्ष पद पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा. वर्ष 2010 में भाजपा के सत्यनारायण सोनी OBC वर्ग से अध्यक्ष बने थे. अब पहली बार अध्यक्ष पद OBC महिला के लिए आरक्षित हुआ है.

इस बदलाव ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने मजबूत और जीतने योग्य महिला उम्मीदवार तलाशने की चुनौती खड़ी कर दी है. सागवाड़ा में लंबे समय से अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार आरक्षण बदलने से पुराने राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित होंगे.

दिग्गज परिवारों की महिलाओं पर नजर

फिलहाल दोनों प्रमुख दलों के पास ऐसा सर्वमान्य OBC महिला चेहरा स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, जिसे स्वाभाविक दावेदार माना जाए. ऐसे में उम्मीदवार का चयन केवल पार्टी संगठन की पसंद पर निर्भर नहीं रहेगा. स्थानीय प्रभाव, राजनीतिक परिवार की पकड़, सामाजिक समीकरण, संबंधित वार्ड में प्रभाव और चुनाव जीतने की क्षमता जैसे पहलुओं पर भी विचार होगा. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि भाजपा और कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता अपने परिवार की महिला सदस्य को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं.

यदि ऐसा होता है तो मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा और स्थानीय प्रभाव भी चुनाव का हिस्सा बन सकता है.

सागवाड़ा में पांच समीकरण होंगे अहम

सागवाड़ा में पालिकाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने के लिए चेहरा, परिवार, संगठन, सामाजिक समीकरण और वार्डवार पार्षदों की संख्या अहम भूमिका निभा सकती है. उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि कौन सा दल OBC महिला आरक्षण का फायदा चुनावी बढ़त में बदल पाता है.

17 अगस्त को होगी वार्ड आरक्षण की लॉटरी

सभापति और अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय होने के बाद अब अगली महत्वपूर्ण प्रक्रिया वार्डों के आरक्षण की है. 17 अगस्त को जिलों में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी.

वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर स्तर पर होगी. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और महिला आरक्षण के आधार पर अलग-अलग वार्ड निर्धारित किए जाएंगे. वार्डों की तस्वीर साफ होने के बाद दोनों निकायों में चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की रणनीति भी और स्पष्ट होगी.

फिलहाल आरक्षण लॉटरी ने डूंगरपुर और सागवाड़ा की चुनावी राजनीति को नई दिशा दे दी है. डूंगरपुर में जनरल ओपन सीट भाजपा के लिए अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखने का मौका है, जबकि सागवाड़ा में OBC महिला आरक्षण ने दोनों दलों के सामने नए चेहरे तलाशने की चुनौती खड़ी कर दी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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