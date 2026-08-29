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कर्ज और जमीन के विवाद में बेटे ने पिता को मार डाला, फिर सबके सामने दहाड़े मार-मार रोया, ऐसे खुला राज

Dungarpur News: डूंगरपुर के सागवाड़ा में कर्ज और जमीन विवाद के चलते बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर मौत को हादसा बताया. अंतिम संस्कार से पहले सिर के घाव देखकर ग्रामीणों को शक हुआ. पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 29, 2026, 03:54 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 03:54 PM IST
कर्ज और जमीन के विवाद में बेटे ने पिता को मार डाला, फिर सबके सामने दहाड़े मार-मार रोया, ऐसे खुला राज
Image Credit: बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की थी.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की सागवाडा थाना पुलिस ने पिता की हत्या कर उसे हादसे का रूप देने की साज़िश रचने वाले एक कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने अपने सिर से कर्ज़ का बोझ उतारने के लिए ज़मीन बेचने की कोशिश की थी, लेकिन पिता द्वारा मना करने पर उसने कुल्हाड़ी से वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

डूंगरपुर जिले के सागवाडा सीई मनीष कुमार ने बताया कि गोवाडी गांव निवासी कांतिलाल अपने पिता गौतमलाल यादव को 27 अगस्त की रात करीब 10 बजे बेहद गंभीर और घायल अवस्था में सागवाड़ा के राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचा था. उस समय बेटे कांतिलाल ने डॉक्टरों और परिजनों को बताया था कि पिता घर की छत से अचानक नीचे गिर गए थे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. अस्पताल में इलाज के दौरान गौतमलाल ने दम तोड़ दिया. इसके बाद परिजन शव को रात में ही घर ले आए. वहीं, कल सुबह परिजन और ग्रामीण अस्पताल से शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए.

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शमशान घाट पर खुला राज
शमशान घाट में अंतिम संस्कार की पारंपरिक क्रियाओं के दौरान जब मृतक के सिर पर बंधी पट्टियाँ खोली गईं, तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए. सिर पर तेजधार हथियार के ऐसे गंभीर घाव और निशान मौजूद थे, जो किसी भी स्थिति में छत से गिरने के नहीं लग रहे थे. ग्रामीणों को मामला संदिग्ध लगा और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थानाधिकारी मनीष खोईवाल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुँचा और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति की मृत्यु किसी धारदार हथियार से सिर पर हमला किए जाने के कारण हुई है.

मनोवैज्ञानिक पूछताछ में कबूला जुर्म
संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतक के पुत्र कांतिलाल को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की. कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसने कानूनी कार्रवाई और जेल जाने से बचने के लिए छत से गिरने की झूठी कहानी रची थी. उसने कबूला कि उसने कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर ताबड़तोड़ 3-4 वार किए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

भारी कर्ज़ और ज़मीन विवाद बना हत्या का कारण
पुलिस पूछताछ में हत्या की मुख्य वजह ज़मीन विवाद और भारी उधारी निकलकर आई. आरोपी पुत्र कांतिलाल ने कई जगह से उधारी ले रखी थी, जिस पर भारी ब्याज चढ़ चुका था. कर्ज़ चुकाने के लिए वह अपनी पारिवारिक ज़मीन बेचना चाहता था, लेकिन उसके पिता गौतम ज़मीन बेचने का लगातार विरोध कर रहे थे. इसी तकरार से तंग आकर उसने पिता की हत्या की साज़िश रच डाली. पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी व अनुसंधान प्रक्रिया जारी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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