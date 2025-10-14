Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर सरपंच संघ का प्रदर्शन, मनरेगा में सामग्री मद के बकाया भुगतान की रखी मांग

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में बीते 2 सालों से सामग्री मद का भुगतान नहीं होने को लेकर डूंगरपुर सरपंच संघ ने प्रदर्शन किया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 14, 2025, 02:21 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 02:21 PM IST

Trending Photos

माउंट आबू से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये 4 dreamy जगहें, बना है ट्रैवल लवर्स की पहली पसंद!
10 Photos
Rajasthan Places To Visit

माउंट आबू से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये 4 dreamy जगहें, बना है ट्रैवल लवर्स की पहली पसंद!

मनक चौक से कोटे गेट तक करें धनतेरस शॉपिंग, जैसलमेर के ये बाजार कर देंगे दीवाना!
6 Photos
jaisal mer

मनक चौक से कोटे गेट तक करें धनतेरस शॉपिंग, जैसलमेर के ये बाजार कर देंगे दीवाना!

भूले नहीं भूलेंगी राजस्थान की ये 5 जगहें! एक बार विजिट करके तो देखें
6 Photos
Travel Story

भूले नहीं भूलेंगी राजस्थान की ये 5 जगहें! एक बार विजिट करके तो देखें

राजस्थान का क्रिस्पी और टेस्टी स्ट्रीट फूड हींग कचौरी, जिसके स्वाद के दीवाने हैं विदेशी भी
10 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थान का क्रिस्पी और टेस्टी स्ट्रीट फूड हींग कचौरी, जिसके स्वाद के दीवाने हैं विदेशी भी

डूंगरपुर सरपंच संघ का प्रदर्शन, मनरेगा में सामग्री मद के बकाया भुगतान की रखी मांग

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में पिछले 2 साल से सामग्री मद का भुगतान नहीं हुआ है. भुगतान नहीं होने से परेशान डूंगरपुर सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया. वहीं, जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर दिवाली से पहले भुगतान की मांग रखी है.

डूंगरपुर सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष लीलाराम वरहात के नेतृत्व में सरपंच कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए. वहीं, पिछले दो साल से मनरेगा में सामग्री मद के बकाया चल रहे करीब 2 अरब के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

इस मौके पर जिला अध्यक्ष लीलाराम वरहात ने बताया कि डूंगरपुर जिले की दस पंचायत समिति की 352 ग्राम पंचायतों में पिछले दो साल से मेट, करीगर, सामग्री मद का लगभग 2 अरब रुपये का भुगतान बकाया चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके लिए पिछले दो साल से लगातार ज्ञापन देकर राज्य सरकार तक अपनी पीडा पहुंचा रहे हैं. इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है. दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर अब बकाया मांगने वाले घर तक पहुंच रहे हैं.

ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से बकाया राशि शीघ्र दिलाने की मांग रखी. इसके अलावा पंचायतीराज के अधीन स्कूलो के भवन का रंग रोगन कराने का कार्य ग्राम पंचायत को दिया है. ऐसे में ग्राम पंचायत के पास राशि उपलब्ध नहीं है.

ग्राम पंचायत में सरपंच को प्रशासक के रुप में मानदेय दिलाने, नरेगा कार्यों की स्वीकृति शीध्र जारी कराने की मांग रखी है. इसके साथ ही मेट व कारीगरों का बकाया भुगतान करवाने की मांग ज्ञापन के जरिए सरकार से की गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news