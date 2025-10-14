डूंगरपुर सरपंच संघ का प्रदर्शन, मनरेगा में सामग्री मद के बकाया भुगतान की रखी मांग

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में पिछले 2 साल से सामग्री मद का भुगतान नहीं हुआ है. भुगतान नहीं होने से परेशान डूंगरपुर सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया. वहीं, जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर दिवाली से पहले भुगतान की मांग रखी है.

डूंगरपुर सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष लीलाराम वरहात के नेतृत्व में सरपंच कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए. वहीं, पिछले दो साल से मनरेगा में सामग्री मद के बकाया चल रहे करीब 2 अरब के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

इस मौके पर जिला अध्यक्ष लीलाराम वरहात ने बताया कि डूंगरपुर जिले की दस पंचायत समिति की 352 ग्राम पंचायतों में पिछले दो साल से मेट, करीगर, सामग्री मद का लगभग 2 अरब रुपये का भुगतान बकाया चल रहा है.

इसके लिए पिछले दो साल से लगातार ज्ञापन देकर राज्य सरकार तक अपनी पीडा पहुंचा रहे हैं. इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है. दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर अब बकाया मांगने वाले घर तक पहुंच रहे हैं.

ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से बकाया राशि शीघ्र दिलाने की मांग रखी. इसके अलावा पंचायतीराज के अधीन स्कूलो के भवन का रंग रोगन कराने का कार्य ग्राम पंचायत को दिया है. ऐसे में ग्राम पंचायत के पास राशि उपलब्ध नहीं है.

ग्राम पंचायत में सरपंच को प्रशासक के रुप में मानदेय दिलाने, नरेगा कार्यों की स्वीकृति शीध्र जारी कराने की मांग रखी है. इसके साथ ही मेट व कारीगरों का बकाया भुगतान करवाने की मांग ज्ञापन के जरिए सरकार से की गई है.

