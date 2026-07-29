/डूंगरपुर में 3 साल से अटका था 300 परिवारों का हक, ग्रामीण सेवा शिविर में मिनटों में सुधरी बड़ी गलती

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र की रतनपुरा पंचायत के शेकारी गांव के ग्रामीणों के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित ''ग्रामीण सेवा शिविर'' एक बड़ी राहत बनकर आया है. पिछले दो-तीन वर्षों से जन आधार पोर्टल पर दर्ज गलत तहसील और गांव के विवरण के कारण सरकारी योजनाओं व जरूरी दस्तावेजों से वंचित चल रहे करीब 300 परिवारों की समस्या का अब मौके पर ही निस्तारण किया गया है.

ग्राम पंचायत रतनपुरा का राजस्व गांव शेकारी'' प्रशासनिक रूप से तहसील सीमलवाड़ा के अंतर्गत आता है. लेकिन जन आधार पोर्टल पर तकनीकी त्रुटि के कारण तहसील गलियाकोट दर्ज थी. साथ ही गांव का विवरण भी सही से प्रदर्शित नहीं हो रहा था. इस गलती के कारण ग्रामीणों को जन आधार और आधार कार्ड में पता अपडेट कराने में परेशानी आ रही थी. मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं बन पा रहे थे किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के सत्यापन और आवेदन में दिक्कतें आ रही थीं.

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शिविर में ऐसे हुआ त्वरित एक्शन

ग्राम पंचायत रतनपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी (SDO) संजय चरपोटा को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा. समस्या की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाए. शिविर प्रभारी ने मामले की जानकारी जिला कलेक्टर देशल दान को दी और जिला प्रशासन ने जयपुर स्थित राज्य स्तरीय ''जन आधार हेल्प डेस्क'' और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित किया. प्रशासनिक तत्परता के चलते राज्य स्तर से पोर्टल पर संशोधन कर तहसील ''सीमलवाड़ा'' और ग्राम पंचायत ''रतनपुरा'' का सही विवरण दर्ज कर दिया गया.

ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री और प्रशासन का आभार

जन आधार कार्ड राज्य सरकार की 200 से अधिक फ्लैगशिप योजनाओं से जुड़ा हुआ है. इस त्रुटि के सुधरने से अब शेकारी गांव के 300 से अधिक परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिल सकेगा.

वर्षों पुरानी समस्या का त्वरित समाधान होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिला कलेक्टर देशल दान, उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा सहित पूरी प्रशासनिक टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया और ग्रामीण सेवा शिविर की इस पहल की सराहना की.

रतनपुरा पंचायत के शेकारी गांव का यह मामला यह साबित करता है कि यदि प्रशासनिक नीयत साफ हो और ''ग्रामीण सेवा शिविर'' जैसे मंचों का सही इस्तेमाल किया जाए, तो वर्षों पुरानी जटिल और तकनीकी समस्याओं का समाधान भी चुटकियों में संभव है. जिला प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई ने न केवल 300 परिवारों का हक उन्हें वापस दिलाया है, बल्कि जन-सुनवाई की व्यवस्था में आम जनता के विश्वास को भी मजबूत किया है.