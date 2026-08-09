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डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक स्कूल ढाणी सापलवा के परिसर में 19 वर्षीय महिपाल मीणा का शव पेड़ से लटका मिला. महिपाल करीब 9 दिन पहले अहमदाबाद में होटल पर काम करने के लिए गांव से निकला था. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 09, 2026, 11:56 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 11:56 AM IST
डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के ढाणी सापलवा गांव में रविवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. राजकीय प्राथमिक स्कूल परिसर में पेड़ से लटका शव देखकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. मृतक की पहचान गांव के ही 19 वर्षीय महिपाल मीणा के रूप में हुई है. महिपाल करीब 9 दिन पहले अहमदाबाद में होटल पर काम करने की बात कहकर गांव से निकला था. अब अचानक उसकी मौत की खबर सामने आने से परिवार और ग्रामीण सकते में हैं.


स्कूल परिसर में मिला युवक का शव
जानकारी के अनुसार रविवार सुबह ढाणी सापलवा स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल परिसर में ग्रामीणों ने पेड़ से युवक का शव लटका देखा. इसके बाद गांव में खबर तेजी से फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना साबला थाना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके का जायजा लिया. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाया. इसके बाद शव को आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे. अचानक सामने आई इस घटना से परिवार में मातम का माहौल है.

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9 दिन पहले अहमदाबाद गया था महिपाल
बताया जा रहा है कि महिपाल मीणा अहमदाबाद के एक होटल में काम करता था. करीब 9 दिन पहले ही वह गांव से अहमदाबाद जाने की बात कहकर निकला था. परिवार को उम्मीद थी कि वह काम करने के बाद वापस घर लौटेगा. मामले के अनुसार शनिवार को महिपाल अहमदाबाद से पावागढ़ जाने की बात कहकर होटल से निकला था. इसके बाद वह गांव कैसे पहुंचा और स्कूल परिसर तक कैसे पहुंचा, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है. अगली सुबह गांव में उसका शव मिलने की सूचना से परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई.

मौके पर बैग और चप्पलें मिलीं
घटनास्थल पर पुलिस को मृतक का बैग और चप्पलें भी मिलीं. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले में पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिपाल अहमदाबाद से कब रवाना हुआ था और गांव तक कैसे पहुंचा. इसके साथ ही उसके पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी जानकारी जुटाने के बाद शव को आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.


पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी स्थिति
घटना के बाद साबला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से जानकारी ले रही है. महिपाल के अहमदाबाद में रहने के दौरान उसके संपर्क में रहे लोगों से भी जानकारी जुटाई जा सकती है. पुलिस का कहना है कि मौत की वास्तविक परिस्थितियों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा. शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि महिपाल अहमदाबाद से गांव कब पहुंचा और स्कूल परिसर तक पहुंचने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं. घटनास्थल से मिले सामान और अन्य तथ्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.


परिवार के सामने कई सवाल
महिपाल की मौत के बाद परिवार के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं. महज 19 साल की उम्र में वह रोजगार के लिए अहमदाबाद गया था. करीब नौ दिन बाद गांव से आई उसकी मौत की खबर ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. गांव में भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं. हालांकि पुलिस ने अभी मौत को लेकर किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है. जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी. फिलहाल साबला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक के अहमदाबाद से गांव लौटने से लेकर स्कूल परिसर में शव मिलने तक की पूरी कड़ी को जोड़ने में जुटी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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